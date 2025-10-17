O Núcleo de Londrina do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou nesta quinta-feira, 16 de outubro, a segunda fase da Operação Las Vegas, que investiga organização criminosa de âmbito nacional envolvida na exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro e usura (agiotagem). Foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva, sete mandados de busca e apreensão e dois mandados de imposição de medidas cautelares diversas da prisão nos municípios de Londrina, Tupã (SP) e Itapema (SC).=
As medidas judiciais foram expedidas pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Londrina, após o MPPR demonstrar que, mesmo após a primeira fase da operação, realizada em janeiro deste ano, integrantes da organização criminosa seguiram com as práticas ilícitas, reforçando que as medidas cautelares impostas inicialmente foram insuficientes.
Avisados – As investigações revelaram indícios de que os criminosos foram alertados previamente sobre a ação policial realizada na primeira etapa da operação, o que resultou na fuga de alvos e na ocultação de provas. Naquela ocasião, durante o cumprimento dos mandados, equipes policiais constataram que investigados haviam deixado alguns endereços momentos antes da chegada dos agentes.
A análise de novos elementos de prova demonstrou que as plataformas online de jogos de azar seguiu em pleno funcionamento, com postagens e atividades diárias, mesmo após a ciência da investigação pelos seus operadores. As novas ordens de prisão visam garantir a ordem pública e desarticular a organização criminosa, que demonstrou grande poder de influência e resiliência em suas atividades ilícitas.
