O Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Londrina do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), denunciou por associação criminosa dez pessoas investigadas na Operação Fênix, deflagrada em agosto de 2025 e voltada à apuração sobre crimes de organização criminosa. A denúncia foi oferecida na última sexta-feira, 3 de outubro.
Áudio do promotor de Justiça Leandro Antunes Meirelles Machado
O oferecimento da denúncia decorre do compartilhamento de provas obtidas na Operação BLV, lançada em 2023 e coordenada pela Agência Local de Inteligência do 18º Batalhão da Polícia Militar do Paraná. Na ocasião, foram identificados diversos integrantes da organização criminosa, que tinha a região de Londrina como base.
A análise de informações do celular de um integrante de alto escalão de uma facção criminosa, apreendido durante a operação, revelou a participação de outras dez pessoas na facção, que atuavam em Londrina e na Região Metropolitana. Com base nessas informações, foi deflagrada em agosto deste ano a Operação Fênix, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão temporária.
