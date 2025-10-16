O Núcleo de Curitiba do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Paraná deflagrou nesta quinta-feira, 16 de outubro, a Operação Silvin, que tem como objetivo apurar a atuação de integrantes de organização criminosa armada de caráter nacional. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão na Penitenciária Central do Estado II, na Penitenciária Estadual de Piraquara II e em Paranavaí.
O cumprimento das ordens judiciais, expedidas pela Central de Garantias Especializada de Curitiba, é um desdobramento da Operação Mesquita, deflagrada em 2024 pelo Ministério Público e pela Polícia Militar na comarca de Bandeirantes, no Norte Pioneiro de estado, e a partir da qual foram identificados integrantes da organização criminosa, que tinham a região de Curitiba como base. De acordo com as apurações, os alvos dos mandados cumpridos nesta quinta-feira integram diferentes setores do grupo criminoso, cada um com atribuições específicas na organização.
Para o cumprimento dos mandados, o Gaeco contou com o apoio de equipes da Polícia Penal do Paraná.
