Em plena extrema competitividade do mercado de jogos virtuais no Brasil, o CEO da Esportes Gaming Brasil acredita que a nova marca LOTTU da empresa consolidará sua posição como uma das principais operadoras.
O CEO da Esportes Gaming Brasil, Darwin Henrique da Silva Filho, quer que a nova marca LOTTU da empresa chegue à liderança no Brasil nos próximos cinco anos.
Em agosto, a Esportes Gaming Brasil lançou sua nova marca LOTTU, que funcionará ao lado de suas já existentes marcas Esportes da Sorte e OnaBet no recém-regulamentado mercado de jogos virtuais no Brasil.
A nova plataforma irá oferecer navegação mais rápida, melhores opções de personalização e uma melhor jornada do usuário para os jogadores, alimentada por uma nova plataforma interna.
Darwin acredita que a LOTTU acaba com um dos problemas do mercado de jogos extremamente competitivo no Brasil, oferecendo uma experiência altamente personalizável, dinâmica e interativa para apostadores.
Com essa experiência de usuário avançada, Darwin espera que a LOTTU em breve se torne uma das principais marcas do Brasil, consolidando a posição do Esporte Gaming Brasil como um grande grupo de jogos no mercado.
“A LOTTU foi construída para evoluir com o mercado”, disse Darwin à IGB. “A nossa visão é que, nos próximos cinco anos, se tornará uma das principais plataformas em termos de inovação, personalização e envolvimento digital.
Continuaremos investindo em tecnologia, inteligência de dados e recursos interativos para manter a além das expectativas dos usuários brasileiros.”
O que a Esportes Gaming Brasil fará para diferenciar a LOTTU?
O lançamento da LOTTU pode levantar questões sobre como exatamente a Esporte Gaming Brasil pretende diferenciar a nova marca dentro do mercado.
Com a LOTTU, a Esportes Gaming Brasil atingiu o máximo de três marcas permitidas por licença, levantando mais uma dúvida quanto à diferenciação das marcas atuais: Esportes da Sorte e Onabet.
Mas para o Darwin, cada marca tem a sua própria identidade, tendo a LOTTU sido concebida para complementar o portfólio, em vez de competir diretamente com as suas marcas existentes, ao atender perfis distintos de jogadores.
“A Esportes da Sorte é a nossa marca institucional, com forte presença em patrocínios esportivos e culturais”, continua Darwin. “A OnaBet se conecta com o público de forma criativa, através de campanhas digitais e influenciadores.
A LOTTU, por outro lado, foi criada para ser ousada rápida e interativa, com total foco na experiência do usuário.
Todas as marcas convivem e se complementam, sem concorrência direta entre elas. É uma segmentação estratégica. Desta forma, podemos alcançar diferentes perfis de apostadores, mantendo a identidade de cada marca.”
A LOTTU foi criada do zero
A nova plataforma interna da LOTTU foi projetada para oferecer aos jogadores uma experiência de usuário mais fluida e maior adaptabilidade.
Este foi um processo de meses para a Esporte Gaming Brasil, envolvendo planejamento, teste e ajuste do produto LOTTU até estar pronto para entregar valor verdadeiro aos apostadores.
Criar uma marca do zero requer visão estratégica, dedicação, um olho para a tecnologia e compreensão do comportamento do consumidor”, diz Darwin.
“O maior desafio foi desenvolver uma plataforma que combinasse desempenho, estética e inovação, sem comprometer a segurança e a responsabilidade.”
Darwin acredita que a LOTTU vai aproveitar o desejo do público brasileiro de dinamismo e engajamento, especialmente através de suas promoções em tempo real, layouts dinâmicos e a capacidade de personalização das experiências dos jogadores.
A posição geral do mercado do Esporte Gaming Brasil
Os dados da H2 Gambling Capital classificam atualmente os Esportes da Sorte como a quinta maior marca do Brasil, com a Onabet aproximadamente na 43ª.
A expectativa de muitos é que o setor brasileiro de jogos virtuais se consolide. Christian Tirabassi, fundador e sócio sênior da empresa de consultoria Ficom Leisure previu anteriormente para a iGB que 10 a 12 operadores dominarão o mercado.
Darwin está confiante de que a Esportes Gaming Brasil integrará essa mescla de operadores na liderança.
“É natural que a regulamentação leve a um processo de consolidação”, explica ele. “A Esportes Gaming Brasil já está preparada para isso, pois temos uma operação sólida, três marcas regulamentadas e gestão responsável.
Estamos de olho em possíveis movimentos de mercado, mas estamos confiantes de que a nossa base bem estruturada nos posiciona como líderes neste processo.”
A LOTTU desempenhará um papel fundamental na garantia do posicionamento da Esporte Gaming Brasil com um dos principais operadores no Brasil.
“Acreditamos que a LOTTU desempenhará um papel fundamental neste processo, ajudando a expandir nossa base de clientes e consolidando ainda mais a posição do grupo como líder no setor regulamentado no Brasil”, conclui Darwin.
“Trabalhamos sempre com metas ambiciosas e sustentáveis para continuar a crescer de forma sólida e responsável.”