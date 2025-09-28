Matematicamente, Marc Márquez pode se tornar campeão da temporada de 2025 da MotoGP neste domingo, no GP do Japão. O espanhol da Ducati pode perder até seis pontos para seu irmão mais novo, Álex Márquez, atual vice-líder.
Márquez precisa deixar Motegi com uma vantagem de pelo menos 185 pontos para deixar o título fora do alcance do irmão. Depois de terminar em segundo na sprint deste sábado, ele lidera com 521 pontos, 191 à frente de Álex (330), que foi 10º e não conseguiu somar um único ponto.
Assim, mesmo que o piloto da Gresini vença a corrida no domingo e conquiste o máximo de 25 pontos, Marc pode terminar em segundo (20 pontos) e conquistar o título.
Porém, ainda há várias outras possibilidades em que ele pode ser coroado campeão com cinco rodadas de antecedência. Desde que termine imediatamente atrás de Álex Márquez, ele será campeão, independentemente da situação.
A única maneira de o piloto da Gresini atrasar a coroação de Márquez é superá-lo em mais de seis pontos, o que acontecerá se ele vencer a corrida e Marc terminar em terceiro ou pior. Isso abriria uma série de cenários em que eles estariam divididos por sete pontos: Álex em segundo e Marc em quarto, terceiro e sétimo, quarto e 10º, quinto e 12º, sexto e 13º, sétimo e 14º ou oitavo e 15º.
Marc Marquez, equipe Ducati
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
O ano de Marc Márquez será, sem dúvida, lembrada na história do campeonato mundial, não apenas pelo sétimo título do espanhol, mas também pelo total recorde de pontos que alcançou na última etapa em Misano, mesmo faltando sete corridas para o fim da temporada.
É também um dos retornos mais importantes da história do esporte, após uma grave lesão em 2020, que o fez passar por várias cirurgias e uma longa e árdua reabilitação, que o levou a considerar seriamente a aposentadoria.
Por fim, Márquez fez uma aposta pessoal que poucos ousariam fazer: abrir mão de seu lucrativo contrato com a Honda para correr, sem remuneração, por uma modesta equipe privada como a Gresini, com o objetivo final de entrar para a equipe oficial da marca. O plano funcionou exatamente como ele imaginava e o resultado final foi melhor do que o próprio Márquez havia sonhado.