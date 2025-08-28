A capital paulista recebe nos cinemas sete estreias e duas reestreias. Entre elas, estão o longa “Ladrões” de Darren Aronofsky e com Austin Butler e Zoë Kravitz no elenco. Além disso, “O Último Azul” com Rodrigo Santoro e Denise Weinberg e a nova versão de “Bambi – Uma Aventura na Floresta” estreiam em São Paulo.
Entre as reestreias, está “Interestelar”, do Christopher Nolan, que volta as telas pela segunda vez em 2025. Veja a agenda de cinema da semana.
Bambi – Uma Aventura na Floresta
Bambi, l’histoire d’une Vie Dans les Bois. França, 2024. Dir.: Michel Fessler. 85 min. Livre
É uma nova versão da história, filmada com animais de verdade. Adaptação do livro homônimo de Felix Salten, lançado em 1923, que ganhou animação da Disney, aborda a história de Bambi, que desde pequeno se encanta com o mundo à sua volta. Mas a vida do pequeno cervo muda quando sua mãe é morta.
C.I.C – Central de Inteligência Cearense
Brasil, 2025. Dir.: Halder Gomes. Com: Edmilson Filho, Alana Ferri e Gustavo Falcão. 101 min. 14 anos
Wanderley é um agente secreto brasileiro que atua pela Central de Inteligência Cearense. Ele deve usar todas as suas habilidades para recuperar uma fórmula ultrassecreta, roubada dos governos do Brasil, Argentina e Paraguai, antes que caia em mãos indevidas.
Caçadores do Fim do Mundo
Afterburn. EUA, 2025. Dir.: J.J. Perry. Com: Dave Bautista, Samuel L. Jackson e Olga Kurylenko. 104 min. 18 anos
Num mundo pós-destruição, um ex-soldado se reinventa como caçador de relíquias a serviço dos poderosos. Contudo, a missão de recuperar a “Mona Lisa”, de Leonardo da Vinci, o faz perceber que a Terra necessita mais de um herói do que de uma obra de arte.
Ladrões
Caught Stealing. EUA, 2025. Dir.: Darren Aronofsky. Com: Austin Butler, Zoë Kravitz e Matt Smith. 90 min. 16 anos
Hank Thompson (Austin Butler), um ex-jogador de beisebol no colégio, vive uma vida boa. Tem uma namorada, um trabalho como bartender em Nova York e o seu time preferido está chegando próximo a um título. Quando seu vizinho pede que cuide de seu gato por alguns dias, Hank começa uma luta pela sobrevivência ao se envolver com gangsters.
Rosário
Rosario. Colômbia/EUA, 2025. Dir.: Felipe Vargas. Com: Emeraude Toubia, Guillermo Garcia e David Dastmalchian. 88 min. 14 anos
Rosario volta para o antigo apartamento da avó ao saber que ela morreu. Com a chegada de uma forte nevasca, a mulher fica presa no local com entidades sobrenaturais que tomaram controle do corpo da falecida.
Os Roses: Até que a Morte os Separe
The Roses. Reino Unido/Estados Unidos, 2025. Dir.: Jay Roach. Com: Olivia Colman, Benedict Cumberbatch e Kate McKinnon. 98 min. 12 anos
Na comédia romântica, Ivy (Olivia Colman) e Theo (Benedict Cumberbatch) aparentam ter o casamento perfeito, ambos com carreiras e filhos maravilhosos. Mas a fachada de perfeição do relacionamento começa a cair quando a vida profissional de Theo despenca e as ambições de Ivy decolam.
O Último Azul
Brasil/México, 2025. Dir.: Gabriel Mascaro. Com: Denise Weinberg, Rodrigo Santoro e Adanilo. 85 min. 14 anos
Em um Brasil com traços distópicos, o governo força idosos a se mudarem para uma colônia, supostamente para aproveitar seus últimos anos. Para escapas, Tereza, de 77 anos, inicia uma viagem pelos rios da Amazônia em busca de seu derradeiro desejo.
RELANÇAMENTOS
Interestelar
Interstellar. EUA/Reino Unido, 2014. Dir.: Christopher Nolan. Com: Matthew McConaughey, Jessica Chastain e Anne Hathaway. 171 min. 10 anos
O longa de Christopher Nolan, que estreou em 2014, volta ao circuito comercial. A trama acompanha um grupo de exploradores espaciais que, com a escassez dos recursos naturais da Terra, fazem o uso de um buraco negro recém-descoberto para buscar um possível novo lar para a humanidade.
A Marvada Carne
Brasil, 1985. Dir.: André Klotzel. Com: Adilson Barros, Fernanda Torres e Dionísio Azevedo. 80 min. 10 anos
Em busca de casamento e carne bovina, Nhô Quim, acompanhado de seu cachorro, encontra Carula no interior de São Paulo. Ela o engana, prometendo um boi no casamento caso ele supere uma série de provas, planejando tê-lo como marido.
Prince – Sign O’the Times
Prince – Sign O’ the times. EUA, 1987. Dir.: Prince. 85 min. 12 anos
O filme-concerto mostra os destaques da turnê europeia do cantor em 1987, que incluem faixas como “If I Was Your Girlfriend” e “Sign O’ The Times”.
Eventos
16º Cinefantasy
O Festival Internacional de Cinema Fantástico exibirá 110 filmes de 27 países na capital paulista, com títulos como “Warden”, do brasileiro Marcus Alqueres, sobre o surgimento do primeiro super-herói do mundo e “Quando o Sangue Flui, de Cainã De Paulo e Pedro Valle”. O evento é gratuito e também conta com programação online, na plataforma DarkFlix.
CCSP – r. Vergueiro, 1.000, Liberdade, região central. Ter. (2) a dom. (14). Ingr.: grátis. Programação completa em cinefantasy.com.br
Mostra Wong Kar-wai: Entre o Amor e a Melancolia
Em homenagem ao cineasta Wong Kar-wai, o Sesc Consolação exibe cinco obras do diretor, todas as quartas, até 24 de setembro. A programação reúne obras como “Anjos Caídos”, de 1995, “Felizes Juntos”, de 1997, “Amor à Flor da Pele”, de 2000, e “Os Segredos do Amor”, de 2004.
Sesc Consolação – r. Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque, região central. Qua., às 19h. Até 24/9. Grátis, com distribuição de ingressos 30 minutos antes da sessão