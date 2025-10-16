Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (16/10)
ADEMIR AUGUSTO CACAO RIBEIRO, 74 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: SUELI DO ROCIO STOQUE RIBEIRO. Filiação: MANOEL AUGUSTO CACAO RIBEIRO e HELENA CARVALHO RIBEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 18:00h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
ALEXANDRE VIDAL ALVES FILHO, 32 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ALEXANDRE VIDAL ALVES e DENISE ANDREA RIBEIRO ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 16/10/2025.
BETER RICARDO LOSCHNER, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HAROLDO LOSCHNER. Filiação: JOSIAS JOSE RICARDO e ALIPIA DELFINO RICARDO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 16/10/2025.
CRISTIANO CANDIDO, 61 ano(s). Profissão: ENCANADOR(A). Filiação: NATHANAEL CANDIDO e MARIA DO CARMO MENDONCA CANDIDO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
DANIELI STELMAK, 52 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: JOAO STELMAK e TERESINHA NUNES STELMAK. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE CATANDUVAS DO SUL, sexta-feira, 17 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 15/10/2025.
DELIA ALVES DE OLIVEIRA, 78 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Filiação: JOSE ALVES DE OLIVEIRA e ALMIRANTE MARIA DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 17 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 16/10/2025.
DIRCE CARDOSO DA SILVEIRA, 87 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOAQUIM CARDOSO DA SILVEIRA e MARIA JUSTINA DE AZEVEDO SILVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 16/10/2025.
DOROTY CARVALHEIRO DOS SANTOS, 88 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: NAZIAZENO FLORENTINO DOS SANTOS FILHO. Filiação: ROMAO CARVALHEIRO e AMENAIDE PEREIRA DE ARAUJO. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sexta-feira, 17 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 16/10/2025.
EDUARDO SELBMANN, 63 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: NIEWALDO SELBMANN e BERTA THERESE SELBMANN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
ELISABETE LAFFITTE DERVICHE PRATES, 81 ano(s). Profissão: SOCIÓLOGO(A). Cônjuge: APRIGIO CANGUSSU PRATES. Filiação: ELIAS DERVICHE e ELVIRA LAFFITTE DERVICHE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 20:00h. Data do Falecimento: 16/10/2025.
ESMERI FATIMA DA SILVA DE JESUS, 71 ano(s). Filiação: JOAO DA SILVA DE JESUS e AVANI DA SILVA DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 14:30h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
FRANCISCA IANOSKI NOVACKI, 95 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: LADISLAU NOVACKI. Filiação: JOAO IANOSKI e CATARINA IANOSKI. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS, sexta-feira, 17 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 16/10/2025.
JANE TEREZINHA DOS SANTOS, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO FLORENTINO DOS SANTOS e NAIR BUENO DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO FAXINA, sexta-feira, 17 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 16/10/2025.
JOAO MARIA MIKOS, 72 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA OSMARINA ROJAS GAVILAN. Filiação: PAULO MIKOS e MARIA DA GLORIA MIKOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 16/10/2025.
JOSEFINA DE FREITAS TOKARS, 94 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: THEODORO TOKARS. Filiação: BENEDITO BUENO DE FREITAS e TARCILIA DE FREITAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 16/10/2025.
LENICE DOS PASSOS MOREIRA, 57 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MOACIR JOSE MOREIRA. Filiação: VALDECI DOS SANTOS e LIBORIA GOMES DOS PASSOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 17 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 16/10/2025.
LOURIVALDO JARDIM DOS SANTOS, 60 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: EDILEUSA DIAS DE LARA JARDIM DOS SANTOS. Filiação: SECUNDINO JARDIM DOS SANTOS e MARIA DE LOURDES DE JESUS. Sepultamento: CEMITERIO TRIGOLANDIA – PIEN/PR, sexta-feira, 17 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 16/10/2025.
LUCIANE CRISTINA DE PAULA, 59 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ALCI BALBINO DE OLIVEIRA. Filiação: ITALINO DE PAULA TEIXEIRA e JOSEPHINA CAMILO TEIXEIRA. Sepultamento: CEMITERIO PORTO AMAZONAS / PR, sexta-feira, 17 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 16/10/2025.
LUIZ CHIARELLI, 78 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: JOAO CHIARELLI e REGINA PATUCCI CHIARELLI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
MANOEL LUNARDAO CORDEIRO, 71 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: VENINA CANDIDA BORGES CORDEIRO. Filiação: FRANCISCO PIRES CORDEIRO e TEREZA LUNARDAO. Sepultamento: CEMITERIO SAO SEBASTIAO – QUATRO BARRAS /PR, sexta-feira, 17 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 15/10/2025.
MARIA CONCEICAO DOS SANTOS, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE LACERDA DOS SANTOS. Filiação: PAULINO REMUALDO DOS SANTOS e ZOLINDA DAS DORES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/10/2025.
MARIA JACIRA MENDES OURIQUES, 79 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: AZIMIRO BATISTA ELEUTERIO. Filiação: LAURO MENDES OURIQUES e PALMIRA VITORINO OURIQUES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 16/10/2025.
MARLENE ZADURESKI, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IZIDORO ZADURESKI. Filiação: ROSA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 17 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 16/10/2025.
MILCO AURELIO DE LIMA, 66 ano(s). Profissão: TÉCNICO ELETRÔNICA. Filiação: ANAZOR OSMAR DE LIMA e ELISABETH DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sexta-feira, 17 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 15/10/2025.
MIRNA DE ALMEIDA MARTINS, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAURO RAIA MARTINS. Filiação: CECILIA DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
NOEL LINO, 85 ano(s). Profissão: BOMBEIRO(A). Cônjuge: HELGA CHARLOTE HILLER. Filiação: ANTONIO LINO e MARIA PEDROSA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 16/10/2025.
ODETE MARTINS, 81 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: ANTONIO NOGUEIRA e GUILHERMINA NOGUEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 20:00h. Data do Falecimento: 16/10/2025.
OTONIEL MOREIRA, 48 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: KEILA NUNES MOREIRA. Filiação: INES DO CARMO MOREIRA e INES DO CARMO MOREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 14:30h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
PEDRO COCENZA, 87 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: ANA HLADCHUK COCENZA. Filiação: VITORIO COCENZA e ALAIDE COCENZA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 16/10/2025.
PEDRO MARAFAO, 88 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ELZA MARAFAO. Filiação: ANDRE MARAFAO e FELICIDADE MARINHO MARAFAO. Sepultamento: CORREGO FUNDO, quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 16/10/2025.
REGINA MARIA FORVILLE LONGUINI, 79 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: PAULO LONGINI. Filiação: SILVIO FORVILLE e NATALIA MANFRONI FORVILLE. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO/ SANTA CATARINA, sexta-feira, 17 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 16/10/2025.
ROSSANA POLETTO, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO POLETTO e GLACY GENY POLETTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 16/10/2025.
TATIELE APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO, 24 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: ROGERIO ANTONIO RIBEIRO e ROSENETE PONTES DOS SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sexta-feira, 17 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 15/10/2025.
