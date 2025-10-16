Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quinta-feira (16)
ALDACY RAMOS DE OLIVEIRA, 95 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: FRANKLIN DO NASCIMENTO RAMOS e ORIVADALVIA ZENAIDE RAMOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
ANDRE GUILHERME DE MIRANDA, 60 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: WILDER SEIXAS DE MIRANDA e NOELI SOUZA DE MIRANDA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
ARISTEU CURI JUNIOR, 50 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: ALINE MONTANHA CURI. Filiação: ARISTEU CURI e NAIR MARIA BERG CURI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
EDITE JOSINA PEREIRA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO PEREIRA. Filiação: MANOEL ANTONIO DA SILVA e JOSINA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
ELIZABET FLAMIA PORTO LATOH, 69 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ROBERTO MATEUS LATOH. Filiação: FIDENCIO MELLO PORTO e SARA FLAMIA PORTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
FRANCIDETH GUIMARAES ANTUNES, 89 ano(s). Profissão: TELEFONISTA. Filiação: FRANCISCO ANTUNES FERREIRA e ODETH GUIMARAES ANTUNES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
GILMAR CREMONA, 47 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOSE MARIA CREMONA e IRACEMA GONCALVES CREMONA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
HELOYSA CARVALHO CAMARGO, 24 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARCELO EDUARDO FLORENTINO. Filiação: MILTON DE JESUS SOUZA CAMARGO e LETHIERY KARIN CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
HUGO RAMALHO WOLF, 46 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: TAMIRES FERNANDES DE SOUZA. Filiação: GUARACI WOLF e MARIA DENISE RAMALHO WOLF. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
ILZA MARIA DE SOUZA, 70 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: ANTONIETA MARIA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
IRIA BRZEZINSKI, 80 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOSE FRANCISCO BARRETO DA CUNHA. Filiação: ROBERTO BRZEZINSKI e TECLA BRZEZINSKI. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
JAURI FERNANDES, 66 ano(s). Profissão: CASEIRO(A). Cônjuge: LUCIMAR DO ROSARIO PIRES DE CAMARGO FERNANDES. Filiação: OTILIA FERNANDES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
JOAO NOGUEIRA, 93 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: DAVINA DA LUZ NOGUEIRA. Filiação: JULIO LOURENCO FONELIS e TEODORA NOGUEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
JORGE HONORIO DA SILVA, 78 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: MARIZELIA KUBIAK HONORIO DA SILVA. Filiação: PEDRO HONORIO DA SILVA e ANTONIA BUENO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
JOSE DOS SANTOS, 78 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: SUELY DO ROCIO DOS SANTOS. Filiação: ACELINO DOS SANTOS e FILOMENA PEIRAO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
JUCELI RODRIGUES DA CRUZ, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VALDOMIRO RODRIGUES DA CRUZ e DORVALINA DE AVILA DA CRUZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 14:30h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
LEONIDAS BATISTA, 61 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ADRIANA DE FATIMA RICARDO BATISTA. Filiação: MARIA POLIDORO CAPETA e MARIA POLIDORO CAPETA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
LUCIANO BARACHO ROCHA, 69 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: CRISTINA TAVARES DA COSTA ROCHA. Filiação: ROBERTO ROCHA e DIOCELLE BARACHO ROCHA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
LUIZ FERNANDO KOSTEKE, 73 ano(s). Profissão: GRAFICO. Cônjuge: MARIA DO ROCIO KOSTEKE. Filiação: RUDOLFO HERMAN KOSTEKE e MATILDE KOSTEKE. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
MADELAINE ORLOWSKI, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: WALDOMIRO ORLOWSKI e JOANITA JULIA ORLOWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
MARIA FRANCISCA LOURENCO, 77 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: AMADOR LOURENCO e ANDREIA TRUJILIO LOURENCO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 20:00h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
MIGUEL FRANCISCO FIORESI, 6 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: JEVERSON GEISIEL FIORESI e DAIANE APARECIDA DA SILVA FIORESI. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE COLOMBO PR, quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
NELSON BURKNER, 85 ano(s). Profissão: MILITAR. Filiação: GUILHERME BURKNER e DEJANIRA FLORENCIA BURKNER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
NILVA CARVALHO RATZKE, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SILVINO JOSE RATZKE. Filiação: REINALDO DA CUNHA CARVALHO e CARMEM REINA CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
PEDRO LUIZ BENFATTI GALBIER, 65 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: JORGINA TAVARES GALBIER. Filiação: PEDRO GALBIER e EMMA BENFATTI GALBIER. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 14:30h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
ROBERTO NELSON SANTOS VIDAL, 83 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IZABEL SANTOS VIDAL. Filiação: ANTONIO DA SILVA VIDAL e HILDA DOS SANTOS VIDAL. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
ROGERIO ANTONIO KUJAVSKI, 73 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LUZIA NEVES KUJAVSKI. Filiação: OSVALDO DA GRACA KUJAVSKI e INA KUJAVSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
SAMUEL BERNANRDO DA SILVA DE SOUZA, 1 mes(es). Filiação: VITOR SAMUEL DE SOUZA e EVILIM KAUANE DA SILVA MOLINA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
SANDRA MARA DA SILVA, 73 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: ANTENOR RAIMUNDO DA SILVA. Filiação: OSVALDO LEANDRO DA SILVA e ODETE FONSECA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
SERGIO NUNES, 73 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ZELIA DA LUZ RIBEIRO NUNES. Filiação: SEZINANDO NUNES e NARCISA OLIVIA NUNES. Sepultamento: PORTO AMAZONAS/PR, quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
SOPHIA VITORIA POSTIGUER DA CONCEICAO, 9 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ADELAR ALESSANDRO DA CONCEICAO e JOICE KELI GONCALVES POSTIGUER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
VIRGULINO FERREIRA DE SIQUEIRA, 95 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: HELENA KNOPIK SIQUEIRA. Filiação: ANTONIO DE SIQUEIRA e ZEZUINA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/10/2025.
