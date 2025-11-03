Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (03)
ALI ABDALLAH HACHEM, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IZABEL HUSSEINI HACHEM. Filiação: ABDALLA HACHEM e FATMEH EL MOUSSAOUI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO MUÇULMANO JARDIM DE ALLAH, segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 02/11/2025.
ANGELO TOZI, 91 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Cônjuge: TEREZINHA DE JESUS TOZI. Filiação: CASSIMIRO TOZI e JOANINA BONATTO TOZI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/11/2025.
CARLOS RAFAEL LEPIS RODRIGUEZ, 74 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Cônjuge: LUZ ESTHIER SUAREZ CHAVIANO. Filiação: PABLO LEPIS CZABAI e MELBA RODRIGUEZ ALVAREZ. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 03/11/2025.
CHRISTIANO PEREIRA SILVA, 52 ano(s). Profissão: COBRADOR DE ONIBUS. Filiação: REGINALDO SILVA e CECILIA PEREIRA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/11/2025.
DEBORA SIMONE DA SILVEIRA, 49 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: ACIR DA SILVEIRA e CATARINA KEPE DA SILVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 02/11/2025.
DURVAL ROQUE ANCELMO, 62 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: VICTOR ANCELMO e MARIA DE JESUS TROCINI ANCELMO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 3 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 02/11/2025.
ERALDO NUNES DA ROSA, 63 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOAO MANOEL DA ROSA e VALMI NUNES DA ROSA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 02/11/2025.
FERNANDA ALINE DOS SANTOS LUITHARDT, 28 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GABRIEL LUITHARDT. Filiação: JOSE VILSON DOS SANTOS e ANA JUSTINA DE CARVALHO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/11/2025.
GIOVANNA CARBONE BAPTISTA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIO BAPTISTA. Filiação: GIACOMO CARBONE e GIOVANNA BILELLA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 09:30h. Data do Falecimento: 02/11/2025.
IRMA TERTULIANO DIAS DOMINGUES, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO DIONISIO DOMINGUES. Filiação: LAURA ALVES DIAS. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/11/2025.
IZABEL DE ARAUJO DE SOUZA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JANOARIO PEREIRA DE ARAUJO e MARIA DA GLORIA MENDES ARAUJO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/11/2025.
JUAREZ PINHEIRO DE AZEVEDO, 86 ano(s). Profissão: QUIMICO(A) INDUSTRIAL. Cônjuge: ALZIRA RAFAEL DE AZEVEDO. Filiação: FRANCISCO PINHEIRO DE AZEVEDO e MARIA APARECIDA DE AZEVEDO. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 02/11/2025.
LAURA BERNARDINA FIORAVANTE, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANSO BERNARDINA FIORAVANTE. Filiação: REINALDO ALBINO WERMANN e MARIA HILDA WERMAN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 02/11/2025.
LEONICE BELLIM DOS SANTOS, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORLANDO ANTONIO DOS SANTOS. Filiação: BONIFACIO BELLIM e DIVINA SEVERINA BELLIM. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/11/2025.
LUCAS PEREIRA MUZEL, 41 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: RAFAELLE BERGAMASCO. Filiação: CEZAR ALVES MUZEL e LOURDES PEREIRA COELHO MUZEL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/11/2025.
MIGUEL RENATO CHUICO MARTINS, 73 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: ROSANA MARIA FERNANDES MARTINS. Filiação: ANTONIO FERREIRA MARTINS e NATALIA CHUICO MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 02/11/2025.
MONIQUE EDUARDA DE SOUZA, 29 ano(s). Profissão: PROMOTOR(A) EVENTOS. Filiação: PAULO RICARDO HORACIO e JOSEFA APARECIDA DE SOUZA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 02/11/2025.
NATALIA RUNT MOREIRA, 75 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: ARDELINO MOREIRA e JOSEPHA RUNT MOREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 02/11/2025.
OLANDIR DA SILVA, 71 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: TEREZA PINTO DA SILVA. Filiação: EUCLIDES DA SILVA e MARIA MADALENA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 02/11/2025.
SILVIO EGUIBERTO BARBIERI, 75 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MADALENA NICOL BARBIERI. Filiação: LUIZ BARBIERI e TEREZA BARBIERI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 02/11/2025.
VICENTE PAULO ROMBKOWSKI, 81 ano(s). Profissão: LAVADOR(A) CARROS. Cônjuge: TEREZINHA ANTUNES DE SOUZA. Filiação: LEONARDO ROMBKOWSKI e HELENA KOMBKOWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/11/2025.
VICTORIA DA SILVA, 95 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JULIO GUBUR e ROSA GUBUR. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/11/2025.
VILMA FONTANELLA, 79 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOAO FONTANELLA e MARIA ANDRE FONTANELLA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 3 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 02/11/2025.
VINICIUS GUSTAVO NUNES DOS SANTOS, 32 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: OZORIO MELO DO SANTOS e SANDRA MARA MUNES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/11/2025.
VITOLDO SWINKA, 95 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: NEUZA SCHEIFER SWINKA. Filiação: ADAO SWINKA e MARIA SWINKA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 02/11/2025.
WILSON DAL BOIT, 80 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JACYREMA DAL BOIT. Filiação: HUMBERTO DAL BOIT e ROSALIA POLITI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 02/11/2025.
