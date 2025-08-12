Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (12)
AGUIDA VELOSO DO NASCIMENTO, 84 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ANTENOR DO NASCIMENTO. Filiação: LUIZ VELOSO e DAVINA DOMINGOS DOS SANTOS. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 16:00h.
ANTONIO DOS SANTOS FILHO, 70 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Cônjuge: MARIA SALES DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO JOSE DOS SANTOS e ADELAIDE CALDEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 16:30h.
ARIEL CARNEIRO DA SILVA, 52 ano(s). Profissão: GARÇOM. Cônjuge: GISLAINE DA SILVA AGUIAR. Filiação: HILARIO CARNEIRO DA SILVA e MARIA VIEIRA DA SILVA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUN. DE MATINHOS PR, terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 17:00h.
ARISTILIANO LANDUCHE, 94 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: MARIA DE LURDES BENEVENUTO LANDUCHE. Filiação: ANTONIO LANDUCHE e TEREZA LANDUCHE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 14:00h.
BENEDITO SESPEDES, 79 ano(s). Filiação: DIOGO SESPEDES e DOMINGAS TRIPOLI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 13:30h.
CARLOS EMILIO BETTEGA FILHO, 83 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: IRACEMA BATTEGA. Filiação: CARLOS EMILIO BETTEGA e APOLONIA BETTEGA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 17:00h.
DALVA AURORA GOMES FREIRE, 71 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ANTONIO EDSON FREIRE. Filiação: SEBASTIAO MALAQUIAS GOMES e MARIA ZENIR GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 09:00h.
DARCY KUBIACK MODESKI, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUCIANO KUBIACK. Filiação: FELICIO KUBIACK e VALESKA KUBIACK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 09:00h.
DIRCE SENSATO, 100 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE SENSATO e MADRONA NOVOLLAR. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 13:00h.
EDEMILSON MULLER, 54 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: JOVINO MULLER e ANATALIA DOS SANTOS MULLER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 17:30h.
EGIDIO LATREILLE, 74 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: EDVALDO LATREILLE e MARINA GALVAN LATREILLE. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 16:00h.
ELISABETH PALUCH CORDEIRO, 76 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: PEDRO ISMAEL CORDEIRO. Filiação: PEDRO PALUCH e ROSA OLIVO PALUCH. Sepultamento: CEMITERIO MUN. DE REBOUÇAS, segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 16:30h.
EMILIO VENGRUS, 78 ano(s). Cônjuge: TEREZA PARRON VENGRUS. Filiação: NICOLAU VENGRUS e ANASTACIA KOLUCHULA VENGRUS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 10:30h.
ESTANISLAU ALIS, 77 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: OTILIA MAZUROSKI ALIS. Filiação: FRANCISCO ALIS e HELENA BIERNASKI ALIS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 10:00h.
GERSON MACHADO MAIA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO PEREIRA MAIA e MARIA DA CONCEICAO MAIA. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 11 de agosto de 2025.
GERSON MULLER, 57 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Cônjuge: MARCIA REGINA DE GODOY MULLER. Filiação: LUIZ ANTONIO MULLER e LAURECY FERREIRA MULLER. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 17:00h.
HELENA MARIA NUNES DE OLIVEIRA, 76 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: EUGENIO NUNES DE OLIVEIRA e MARIA CIOFI DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 17:00h.
IAGO VICTOR PADILHA DA VEGA, 9 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: MARCIO DA VEGA e FRANCIELE PADILHA. Sepultamento: CEMITERIO CACHOEIRINHA, terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 17:00h.
IRANY FERREIRA DE SOUZA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO FERREIRA DE SOUZA e HILDA JORGE DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 11:30h.
IVANI FRANCA, 65 ano(s). Profissão: DIRETOR(A). Filiação: FRANCISCO FRANCA e ZIMIRA DA SILVA FRANCA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 16:00h.
IVANNIR STOQUEIRA WALTER, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MARIA WALTER. Filiação: PALMARINHO STOQUEIRA e ESCOLASTICA FERNANDES STOQUEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 10:00h.
JACIR CORREA, 66 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: EMIDIA DE JESUS CORREA. Filiação: QUINTINO CORREA e MARIA CORREA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 14:00h.
JOANNI RODRIGUES GARCIA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO FERNANDES GARCIA FILHO. Filiação: CRISTOBAL RODRIGUES e NICOLASSA ROMERO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 17:00h.
JOAO BATISTA REUS MACCAGNAN, 67 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: SALETE RIBEIRO CESAR MACCAGNAN. Filiação: FREDERICO MACCAGNAN e MARGARIDA PIANO MACCAGNAN. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 12 de agosto de 2025.
JOSE CARLOS SANTIAGO DA LUZ, 58 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: BETHOVEN DA LUZ e DALVA SANTIAGO DA LUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 09:00h.
JOSELI DE OLIVEIRA, 58 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOAO ALVES DE OLIVEIRA e ZORAIDE FERREIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 16:30h.
LAUZICO ADELINO DE MELLO, 62 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: VANI APARECIDA DE MIRANDA DE MELLO. Filiação: LEVITICO ADELINO DE MELLO e FLORESBELA RODRIGUES DE MELLO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 15:00h.
LAZARA DE JESUZ GUIMARAES, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE VIDAL FILHO e MARIA BENEDITA DE JESUZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 17:00h.
LONGUINA NADOLNY, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MIROSLAU ONOFRE NADOLNY. Filiação: GREGORIO SKORA e ROSA BAUDE SKORA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 16:00h.
LUIZ HENRIQUE KUSMA, 65 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: DAIR MAOSKI KUSMA. Filiação: LEONE KUSMA e MARIA ANDRIGUETTO KUSMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 10:00h.
MARCELO CESAR NUNES, 51 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: GILBERTO NUNES e NEUSSI DE OLIVEIRA NUNES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 12 de agosto de 2025.
MARIA AUXILIADORA VIANA E SOUZA, 80 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: MANUEL LUIZ DE SOUZA e MARIA JOSE VIANA DE SOUZA. Sepultamento: (MORRETES) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MORRETES/PR, terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 10:00h.
MARIA IMANISHE, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ITIRO IMANISHE. Filiação: TAKESHI NAKAJIMA e KIYO NAKAJIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, terça-feira, 12 de agosto de 2025.
MARIA RIBEIRO, 50 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: OZIRES RIBEIRO e LEORDINA MARIA RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 12 de agosto de 2025.
NEUZA DE LUCAS TIMM, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDMUNDO. Filiação: NELSON GONCALVES DE LUCAS e MARIA MULLER DE LUCAS. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 11 de agosto de 2025.
OTACILIO GIMENES BOVOLIN, 81 ano(s). Profissão: DELEGADO POLICIA. Cônjuge: ELAINE BESTANA GIMENES. Filiação: NICANOR GIMENES e ANGELINA BOVOLIN GIMENES. Sepultamento: JARDIM ETERNO //PARANAGUA, terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 10:00h.
PAULINO ALVES, 69 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: PEDRO ALVES e CELESTINO PALHANO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 11 de agosto de 2025.
POLYANA APARECIDA TERRES, 30 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: JOSE ADAO GOMES TERRES e PAULINA APARECIDA WAGNER TERRES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 17:00h.
SAULO FRANCISCO DE PAULA, 59 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: LAURINA CONCEICAO DAS MERCES DE PAULA. Filiação: JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA e MARIA APARECIDA FELISBINO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 15 de agosto de 2025 às 15:00h.
SIDNEU PEREIRA DO CARMO, 75 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: OSCARLINO DO CARMO e ANA PEREIRA DO CARMO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 16:00h.
SILVIO CHAGAS, 78 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CECILIA GANDIN CHAGAS. Filiação: BENTO CHAGAS e LAUDELINA CHAGAS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 12:00h.
SILVIO MARTINS, 76 ano(s). Profissão: INSTRUMENTADOR(A). Cônjuge: SONIA REGINA MARTINS. Filiação: CASIMIRO DOS SANTOS MARTINS e LYDIA MINOSO MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 16:00h.
TEREZINHA JACINTA FERREIRA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARLINDO FERREIRA. Filiação: JOSE JACINTO SILVA e APARECIDA BALAN SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 15:00h.
ZEFERINO VALLE, 89 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: DORACY BASSO VALLE. Filiação: ALEXANDRE VALLE e ANGELA FRANCISQUINI VALLE. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 17:00h.
