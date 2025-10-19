ADRIANA PENEDA FERREIRA, 49 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: LAURO WALMIR FERREIRA e MARIA JOANA PENEDA FERREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 19 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
AFFONSO RODRIGUES DO PRADO, 63 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: SIRLEI BASSO. Filiação: ANTENOR RODRIGUES DO PRADO e MARIA LUIZA DO PRADO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 18 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
ANGELINA MARIA PIANA CARNEIRO PEIXOTO, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARIA CONCEICAO PEIXOTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 19 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
DAVID VIEIRA DA SILVA, 37 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: CLAUDIO LIONOR DA SILVA e OSANA VIEIRA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, domingo, 19 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 17/10/2025.
EBERTON KAYQUE DE JESUS LEAL, 20 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: LINEUS DE JESUS LEAL e CLEONICE DO CARMO DA GUIA LEAL. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, domingo, 19 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
EDEGAR BELZ, 85 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: TEREZINHA DE JESUS BELZ. Filiação: AFONSO BELZ e ZORAIDE BELZ. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 20 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/10/2025.
EDVALDO JOAQUIM DA SILVA, 63 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: EVILASIO JOAQUIM DA SILVA e NADIR DA CRUZ SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 19 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/10/2025.
EMA TEREZA BAUMANN, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VILHELM BAUMANN e MERCEDES GONCALVES BAUMANN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, domingo, 19 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 18/10/2025.
EVA LUCIANE APARECIDA DA SILVA, 40 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JUCELIA DE LOURDES ANDRADE DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO, domingo, 19 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 17/10/2025.
FELIX MENDES HUGUENIM, 82 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: CLEUSA APARECIDA MENDES. Filiação: JOSE JOAQUIM MENDES e LUIZA HUGUENIM MENDES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 19 de outubro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 18/10/2025.
IVAN MIRANDA MARTINS, 84 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: DOROTEA CORDEIRO MARTINS. Filiação: ALFREDO DOS SANTOS MARTINS e ISABEL MIRANDA MARTINS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 19 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 18/10/2025.
JOAO AVELINO DE FARIA, 91 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: AMELIA ROSA DE JESUS. Filiação: JOSE AVELINO DE FARIA e AMELIA ROSA DE JESUS. Sepultamento: CEMITERIO RIBEIRAO DO PINHAL, domingo, 19 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/10/2025.
JOSE CARLOS ROCHA DA LUZ, 82 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ADI SOUZA DA LUZ. Filiação: ALFREDO FREITAS DA LUZ e NAIL ROCHA DA LUZ. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 19 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/10/2025.
KATIA GORI, 73 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ADOLFO BUTTENDORF e EDLA BUTTERNDORF. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 19 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/10/2025.
LEONIDES GAZZONI NAVES, 96 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ERNANI NAVES DE REZENDE. Filiação: ANTONIO GAZZONI e LUGOLINA ZUCOLOTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 18 de outubro de 2025 às 17:30h. Data do Falecimento: 18/10/2025.
LUIZ LEITE, 79 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO LEITE e MARIA MADALENA DE JESUS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 19 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 18/10/2025.
MARIA DA CONCEICAO ARNUNES, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENEDITO APARECIDO ARNUNES. Filiação: GUSTAVO ARCHANGELO e MARIA ROMANA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 19 de outubro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
MIGUEL VILMAR FAOOT, 68 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ALBINO FAOOT e DIVA RIBEIRO FAOOT. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, domingo, 19 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 18/10/2025.
MIKAELLY ANTONELLA COSTA DE LIMA, 4 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: FELIPE ALVES COSTA e STEPHANY CRISTINA DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 19 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 18/10/2025.
NANCY PEREZ ARENCIBIA, 73 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: PEDRO PEREZ LOPEZ e CARIDAD ARENCIBIA BOZA. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 19 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 17/10/2025.
RAVI ISAAC DE BARROS ALVES, 7 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: MURILO SILVA ALVES e KELI DE BARROS FRANCA. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, sábado, 18 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 18/10/2025.
RENATO GALLI MARQUES, 93 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: TATIANA ROCHAVETZ MARQUES. Filiação: MANOEL PEREIRAB MARQUES e MARGARIDA GALLI MARQUES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 19 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/10/2025.
SEBASTIAO DE JESUS GRAVELLI, 75 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ZENAIDE VOBEDO GRAVELLI. Filiação: GERALDO GRAVELLI e MARIA ISAURA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 19 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 18/10/2025.
VALTER MACIEL, 55 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Filiação: ANANIAS MACIEL e ANA JOAQUINA MACIEL. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 19 de outubro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 18/10/2025.
WALDERIZO RIBEIRO DE CAMPOS, 74 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: NEIVA LUZIA JARZINSKI DE CAMPOS. Filiação: ANGELINA RIBEIRO DE CAMPOS e SEBASTIANA DA SILVA CAMPOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 18 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/10/2025.
WASINGTON CARRIJO RODRIGUES, 74 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: OLGA CUSTODIA RODRIGUES. Filiação: WALDEMAR ANTONIO RODRIGUES e GENI ALVES RODRIGUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 19 de outubro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 18/10/2025.
WILSON DE ANDRADE RIBEIRO, 78 ano(s). Profissão: DENTISTA. Filiação: WILSON DE MACEDO RIBEIRO e DIRCE DE ANDRADE RIBEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 19 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 18/10/2025.
