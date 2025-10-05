Rosario Central e River Plate se enfrentam neste domingo (05), às 21h15, no Estádio Gigante de Arroyito, em partida válida pelo Campeonato Argentino. O confronto coloca frente a frente duas equipes tradicionais, mas que vivem momentos distintos na competição.
Enquanto o River Plate busca se consolidar na parte de cima da tabela, o Rosario Central conta com o apoio de sua torcida para superar um gigante do futebol argentino. A partida terá transmissão exclusiva do Disney+.
Se você pensa em apostar nesta partida, veja aqui os melhores palpites de Rosario Central x River Plate. Além disso, fique por dentro das prováveis escalações e onde assistir ao confronto.
Rosario Central x River Plate: Palpite do MundoBola
O melhor palpite para Rosario Central x River Plate é a vitória do River Plate com o mercado de Empate Anula Aposta, com odd de 1.72. Este mercado oferece segurança, pois devolve o valor apostado em caso de empate.
O River Plate possui um histórico amplamente favorável no confronto direto, com 53 vitórias em 100 jogos. Jogando fora de casa contra o Rosario, o time de Buenos Aires também leva vantagem, com 20 vitórias em 46 partidas, o que justifica o favoritismo mesmo na casa do adversário.
Outras apostas para Rosario Central x River Plate
- Palpite: Ambos os Times Marcam – Sim, ODD 2.11.
- Palpite: Mais de 2,5 gols, ODD 2.50.
- Palpite: Miguel Borja para marcar a qualquer momento, ODD 3.61.
Ambos os Times Marcam – Sim, ODD 2.11
Este é um mercado com grande potencial, considerando o histórico recente do confronto. A forte tendência de gols de ambos os lados torna esta aposta bastante atrativa para o clássico.
- O River Plate marcou gols em 83% dos jogos que disputou contra o Rosario Central.
- Nos últimos 5 confrontos diretos, 4 deles terminaram com ambas as equipes balançando as redes.
Mais de 2,5 gols, ODD 2.50
O poder ofensivo do River Plate e a necessidade do Rosario Central de buscar o resultado em casa podem resultar em um jogo aberto. A média de gols histórica do confronto também apoia essa possibilidade.
- A média de gols do River Plate contra o Rosario é de 1,76 por jogo.
- O resultado mais comum no confronto é a vitória do River Plate por 2 a 0, mas jogos como 4-3, 3-3 e 2-2 já aconteceram no histórico recente.
Miguel Borja para marcar a qualquer momento, ODD 3.61
Como um dos principais atacantes do River Plate, Miguel Borja é sempre uma ameaça ao gol adversário. Enfrentando uma defesa que historicamente sofre gols para o rival, o colombiano tem boas chances de deixar sua marca.
- As odds de 3.61 o colocam como um dos jogadores com maior probabilidade de marcar no jogo.
- O ataque do River Plate é historicamente efetivo contra o Rosario Central, e Borja é peça fundamental no esquema ofensivo da equipe.
Onde assistir Rosario Central x River Plate
Rosario Central x River Plate se enfrentam neste domingo, às 21h15, e terá transmissão exclusiva do Disney+ (streaming).
Veja abaixo tudo que precisa saber sobre Rosario Central x River Plate.
- Jogo: Rosario Central x River Plate, Campeonato Argentino
- Data: domingo, 05 de outubro de 2025
- Horário: 21:15 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Gigante de Arroyito, Rosário – Argentina
- Onde Vai Passar: Disney+
Retrospecto Rosario Central x River Plate
Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o River Plate leva uma vantagem considerável, com três vitórias e dois empates (um deles com derrota nos pênaltis).
- River Plate 2×2 Rosario Central – Campeonato Argentino 2025
- River Plate 2×1 Rosario Central – Copa da Liga 2024
- Rosario Central 0x2 River Plate – Trofeo de Campeones 2023
- River Plate 0x0 (0-2 Pen.) Rosario Central – Copa da Liga 2023
- Rosario Central 3×1 River Plate – Copa da Liga 2023
Prováveis escalações de Rosario Central e River Plate
O Rosario Central aposta na força de seu estádio e no talento de jogadores como Di María e Campaz para tentar surpreender o favorito e conquistar três pontos importantes.
-
Provável Escalação Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Komar, Facundo Mallo e Agustín Sández; Franco Ibarra e Ignacio Malcorra; Ángel Di María, Jaminton Campaz e Enzo Copetti; Alejo Véliz.
O River Plate deve ir a campo com força máxima, usando a qualidade de seus jogadores de meio-campo e ataque para controlar a partida e buscar a vitória fora de casa.
-
Provável Escalação River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martinez Quarta, Lautaro Rivero e Marcos Acuña; Kevin Castano e Juan Portillo; Juan Fernando Quintero e Giuliano Galoppo; Facundo Colidio e Miguel Borja.
