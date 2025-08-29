Cuando parecía que Colo Colo al fin podía respirar tranquilo en el mercado de pases, a pocas horas del cierre del libro en Europa y Brasil, un vuelco de última hora podría cambiar esa situación. Y es que a las oficinas de Blanco y Negro llegó una oferta por Alan Saldivia por lo que podría partir del Monumental.
Según pudo saber DaleAlbo, se trata de una oferta desde el Vasco da Gama nuevamente. El club brasileño ya había mostrado interés en el uruguayo durante este mercado y ahora contratacaron con una propuesta formal al Cacique para llevarse al defensor central.
De hecho, desde el entorno del jugador aseguran que este no irá citado al Superclásico. Saldivia no venía entrenando en el equipo titular pese a ya estar recuperado de su pubalgia, por lo que era una alternativa para Hugo González frente al clásico rival.
Saldivia no juega por Colo Colo ante la U
Sin embargo, Saldivia no jugará frente a la U y se encargará de resolver su futuro futbolístico. Así las cosas, todo indica que serán Jonathan Villagra y Sebastián Vegas quienes ingresen desde el primer minuto al partido. Además, con Amor suspendido, es probable que desde el banco espere Nicolás Suárez.
Por ahora no se manejan los montos de la oferta que llegó al Monumental. Sin embargo, si quieren recibir una respuesta positiva por parte de Colo Colo, las cifras deben ser mayores que la última propuesta recibida. Hace unas semanas, el mismo club había ofrecido 950 mil dólares por llevarse al charrúa.
En tanto que, hace un poco menos de tiempo, llegó una propuesta desde el Houston Dynamo. Este era un préstamo por 300 mil dólares y la opción de comprarlo a fin de año por 1,7 millones de la divisa norteamericana. De llegar a esas cifras, en el Monumental estarían dispuestos a considerarlo.
Alan Saldivia podría irse de Colo Colo