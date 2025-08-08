Na noite desta terça-feira (5) um incidente envolvendo um caminhão baú terminou com óleo na pista e acesso interditado.
Os agentes da Transitar foram mobilizados até a Avenida Carlos Gomes, em um retorno pouco após o viaduto Carelli, no Bairro Universitário.
De acordo com informações repassadas à CGN, o tanque de combustível do caminhão estourou, resultando também em vazamento de óleo.
Com isso, a Transitar precisou interditar o retorno para fazer a limpeza no local e evitar que acidentes aconteçam.