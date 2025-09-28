River Plate x Deportivo Riestra se enfrentam em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Argentino Clausura 2025. O duelo acontecerá neste domingo (28/09) às 18:00 (horário de Brasília), no Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires.
A partida de hoje coloca frente a frente dois clubes que estão disputando a liderança do Grupo B.
Confira o nosso palpite para River Plate x Deportivo Riestra hoje, saiba também onde assistir e as prováveis escalações.
Retrospecto: Clubes se enfrentaram poucas vezes
River Plate e Deportivo Riestra se enfrentaram apenas três vezes ao longo da história. Os confrontos foram válidos pelo Campeonato Argentino e pela Copa da Liga Argentina.
O retrospecto do confronto indica grande equilíbrio. O River Plate venceu uma partida, o Deportivo Riestra triunfou em uma oportunidade e um confronto terminou empatado.
O último duelo entre os times aconteceu no dia 15 de março de 2025, o confronto terminou empatado em 0 a 0.
River Plate: Clube vem em sequência negativa
O River Plate vem em um momento irregular e perdeu as últimas três partidas que disputou na temporada. A sequência negativa culminou na eliminação do clube na Copa Libertadores da América.
A campanha do River Plate no Campeonato Argentino Clausura 2025 é de cinco vitórias, três empates e apenas uma derrota. O clube ocupa atualmente a segunda colocação da tabela de classificação do Grupo B.
O desempenho do River dentro de casa é positivo e o clube ainda não perdeu atuando em seu estádio. A campanha da equipe como mandante é de três vitórias, um empate e nenhuma derrota.
Escalação Provável do River Plate
- Armani; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Acuña; Castaño, Enzo Pérez, Quintero, Galoppo; Fenández e Salas. Técnico: Marcelo Gallardo.
Deportivo Riestra: Momento da Equipe
O Deportivo Riestra vive um bom momento e conseguiu vencer as últimas quatro partidas que disputou. O clube argentino tem como principal ponto forte a sua solidez defensiva, a equipe sofreu apenas cinco gols no torneio nacional.
A campanha do Deportivo Riestra no Campeonato Argentino Clausura 2025 é de seis vitórias, um empate e duas derrotas. O clube ocupa atualmente a primeira colocação da tabela de classificação do Grupo B.
O desempenho do Riestra fora de casa é ruim. A campanha da equipe como visitante é de uma vitória, um empate e duas derrotas.
Escalação Provável do Deportivo Riestra
- Arce; Sansotre, Miño, Paz, Barbieri, Ramírez; Monje, Alonso, Celiz; Herrera e Díaz. Técnico: Gustavo Benítez.
Números de River Plate x Deportivo Riestra
- River Plate perdeu as últimas três partidas;
- Deportivo Riestra venceu os últimos quatro jogos;
- River Plate sofreu oito gols nas últimas cinco partidas;
- Deportivo Riestra não sofreu gols nos últimos quatro jogos.
River Plate x Deportivo Riestra: Palpites e Prognósticos
O River Plate vive um momento de irregularidade e busca uma vitória para retomar a liderança do Campeonato Argentino. O clube joga em casa e tem um certo favoritismo por conta disso.
O Deportivo Riestra vem em uma boa sequência, porém demonstra dificuldades quando atua fora de casa. O time venceu apenas um jogo como visitante.
O nosso palpite é para uma vitória do River Plate.
|Palpites
|Tipo de Aposta
|Palpite
|Site com as Melhores Odds
|Resultado Final
|River Plate vence
|1.53 na Superbet
As odds mencionadas foram verificadas no momento da redação deste artigo e podem sofrer alterações. Recomendamos consultar a casa de apostas para obter informações atualizadas.
Jogue com responsabilidade! Apostas são proibidas para menores de 18 anos!
Sugestões de Mercados para River Plate x Deportivo Riestra
Confira abaixo mais dicas de mercados para River Plate x Deportivo Riestra.
Menos de 2.5 gols
O Deportivo Riestra sofreu apenas cinco gols até o momento no Campeonato Argentino, o clube costuma ter partidas pouco movimentadas.
- Menos de 2.5 gols – 1.58 na Superbet
Ficha Técnica
- Partida: River Plate x Deportivo Riestra
- Competição: Campeonato Argentino Clausura 2025
- Data: 28/09/2025
- Horário: 18:00 (Horário de Brasília)
- Local: Estádio Mâs Monumental, Buenos Aires, Argentina
- Transmissão: Disney +.
Jogue com responsabilidade! Apostas são proibidas para menores de 18 anos!