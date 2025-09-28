River Plate x Deportivo Riestra se enfrentam em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Argentino Clausura 2025. O duelo acontecerá neste domingo (28/09) às 18:00 (horário de Brasília), no Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires.

A partida de hoje coloca frente a frente dois clubes que estão disputando a liderança do Grupo B.

Confira o nosso palpite para River Plate x Deportivo Riestra hoje, saiba também onde assistir e as prováveis escalações.



Retrospecto: Clubes se enfrentaram poucas vezes

River Plate e Deportivo Riestra se enfrentaram apenas três vezes ao longo da história. Os confrontos foram válidos pelo Campeonato Argentino e pela Copa da Liga Argentina.

O retrospecto do confronto indica grande equilíbrio. O River Plate venceu uma partida, o Deportivo Riestra triunfou em uma oportunidade e um confronto terminou empatado.

O último duelo entre os times aconteceu no dia 15 de março de 2025, o confronto terminou empatado em 0 a 0.

River Plate: Clube vem em sequência negativa

O River Plate vem em um momento irregular e perdeu as últimas três partidas que disputou na temporada. A sequência negativa culminou na eliminação do clube na Copa Libertadores da América.

A campanha do River Plate no Campeonato Argentino Clausura 2025 é de cinco vitórias, três empates e apenas uma derrota. O clube ocupa atualmente a segunda colocação da tabela de classificação do Grupo B.

O desempenho do River dentro de casa é positivo e o clube ainda não perdeu atuando em seu estádio. A campanha da equipe como mandante é de três vitórias, um empate e nenhuma derrota.

Escalação Provável do River Plate

  • Armani; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Acuña; Castaño, Enzo Pérez, Quintero, Galoppo; Fenández e Salas. Técnico: Marcelo Gallardo.

Deportivo Riestra: Momento da Equipe

O Deportivo Riestra vive um bom momento e conseguiu vencer as últimas quatro partidas que disputou. O clube argentino tem como principal ponto forte a sua solidez defensiva, a equipe sofreu apenas cinco gols no torneio nacional.

A campanha do Deportivo Riestra no Campeonato Argentino Clausura 2025 é de seis vitórias, um empate e duas derrotas. O clube ocupa atualmente a primeira colocação da tabela de classificação do Grupo B.

O desempenho do Riestra fora de casa é ruim. A campanha da equipe como visitante é de uma vitória, um empate e duas derrotas.

Escalação Provável do Deportivo Riestra

  • Arce; Sansotre, Miño, Paz, Barbieri, Ramírez; Monje, Alonso, Celiz; Herrera e Díaz. Técnico: Gustavo Benítez.

Números de River Plate x Deportivo Riestra

  • River Plate perdeu as últimas três partidas;
  • Deportivo Riestra venceu os últimos quatro jogos;
  • River Plate sofreu oito gols nas últimas cinco partidas;
  • Deportivo Riestra não sofreu gols nos últimos quatro jogos.

River Plate x Deportivo Riestra: Palpites e Prognósticos

O River Plate vive um momento de irregularidade e busca uma vitória para retomar a liderança do Campeonato Argentino. O clube joga em casa e tem um certo favoritismo por conta disso.

O Deportivo Riestra vem em uma boa sequência, porém demonstra dificuldades quando atua fora de casa. O time venceu apenas um jogo como visitante.

O nosso palpite é para uma vitória do River Plate.

Palpites
Tipo de Aposta Palpite Site com as Melhores Odds
Resultado Final River Plate vence 1.53 na Superbet

As odds mencionadas foram verificadas no momento da redação deste artigo e podem sofrer alterações. Recomendamos consultar a casa de apostas para obter informações atualizadas.
Jogue com responsabilidade! Apostas são proibidas para menores de 18 anos! 

Sugestões de Mercados para River Plate x Deportivo Riestra

Confira abaixo mais dicas de mercados para River Plate x Deportivo Riestra.

Menos de 2.5 gols

O Deportivo Riestra sofreu apenas cinco gols até o momento no Campeonato Argentino, o clube costuma ter partidas pouco movimentadas.

Ficha Técnica

  • Partida: River Plate x Deportivo Riestra
  • Competição: Campeonato Argentino Clausura 2025
  • Data: 28/09/2025
  • Horário: 18:00 (Horário de Brasília)
  • Local: Estádio Mâs Monumental, Buenos Aires, Argentina
  • Transmissão: Disney +.

