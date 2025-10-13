Platense x Deportivo Riestra se enfrentam pela 12ª rodada do Campeonato Argentino. A partida será disputada nesta segunda-feira (13), às 18:30 (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Vicente López.
Os clubes vivem momentos opostos na competição. O Riestra lidera o Grupo B, já a Platense figura entre os últimos colocados.
Confira o nosso palpite, veja onde assistir e as prováveis escalações para o jogo de Platense x Deportivo Riestra hoje.
Platense – Momento da Equipe
A Platense chega para o confronto diante do Deportivo Riestra após três partidas sem vitórias. Neste período, o clube foi derrotado por Lanús e Tucumán; e empate com San Martín San Juan.
Devido aos resultados recentes, a Platense caiu para a 13ª colocação do Grupo B do Campeonato Argentino com 10 pontos conquistados em 10 jogos (duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas).
A principal dificuldade do clube na competição é o sistema defensivo. O time possui a 2ª pior defesa da Liga Professional com 15 gols sofridos.
Para o jogo de hoje, a Platense não poderá contar com o lateral-esquerdo Raúl Lozano, que cumpre suspensão.
Últimos Jogos da Platense
- Tucumán 2 x 0 Platense – Campeonato Argentino – 04/10
- Platense 2 x 2 San Martín San Juan – Campeonato Argentino – 26/09
- Lanús 2 x 1 Platense – Campeonato Argentino – 19/09
Provável Escalação da Platense
- Federico Losas; Juan Saborido, Oscar Salomón, Edgar Elizalde, Celías Ingenthron; Leonel Picco, Rodrigo Herrera; Guido Mainero, Ignacio Schor, Franco Zapiola; e Maximiliano Rodríguez. Técnico: Cristian González.
Deportivo Riestra – Momento da Equipe
O Deportivo Riestra cresceu de rendimento nas últimas semanas e acumula sete jogos de invencibilidade, sendo cinco triunfos e dois empates.
Após os bons resultados, o Riestra assumiu a liderança do Grupo B do Campeonato Argentino com 23 pontos conquistados em 11 jogos (sete vitórias, dois empates e duas derrotas).
Como visitante, o desempenho do Deportivo cai drasticamente. Em cinco partidas disputados fora de casa, o time possui 46% de aproveitamento.
Para o jogo de hoje, contra a Platense, o técnico Gustavo Benítez deve manter a escalação que vem sendo titular.
Resultados Recentes do Deportivo Riestra
- Deportivo Riestra 2 x 2 Vélez Sarsfield – Campeonato Argentino – 06/10
- River Plate 1 x 2 Deportivo Riestra – Campeonato Argentino – 28/09
- Deportivo Riestra 1 x 0 Gimnasia – Campeonato Argentino – 19/09
Provável Escalação do Deportivo Riestra
- Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonathan Goitia, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz e Jonathan Herrera. Treinador: Gustavo Benítez.
Estatísticas do Deportivo Riestra e Platense
- Platense não vence há três jogos;
- Deportivo Riestra acumula sete partidas de invencibilidade;
- Platense possui a 2ª pior defesa do Campeonato Argentino;
- Riestra não sofreu gols em 55% das partidas da Liga Professional Clausura;
Palpites em Platense x Deportivo Riestra
A Platense vive momento conturbado e chega pressionado para o duelo de hoje. A equipe não vence há três jogos e acumula atuações ruins.
Por outro lado, o Deportivo Riestra é um dos destaques do Campeonato Argentino e lidera o Grupo B com apenas duas derrotas em 11 jogos.
Considerando tais fatores e as odds oferecidas, especialistas do FogãoNET apontam que os palpites: Dupla Chance – Riestra e Empate Anula – Riestra tem valor.
|Platense x Deportivo Riestra Palpites
|Aposta
|Palpite
|Melhor Odd
|Dupla Chance
|Empate ou Deportivo Riestra
|1.63 na Superbet
|Empate Anula
|Deportivo Riestra
|2.25 na Novibet
As odds citadas foram conferidas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas a mudanças. Sugerimos que você consulte a casa de apostas para obter os dados mais recentes.
Apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos!
Sugestões de Mercados
Confira outras indicações para o confronto:
Mais de 1,5 gols – 1.72 na BetMGM
80% dos jogos da Platense no Campeonato Argentino tiveram Mais de 1,5 gols. A tendência é que o padrão se repita nesta segunda-feira (13).
Saiba Onde Assistir Platense x Deportivo Riestra
A partida vai ser transmitida em:
- TV: Sem transmissão;
- Streaming Ao Vivo: Disney +;
Informações Gerais
Leia a ficha técnica:
- Partida: Platense x Deportivo Riestra
- Competição: Campeonato Argentino 2025
- Data: 13/10/2025
- Horário: 18:30 (Horário de Brasília)
- Local: Estádio Ciudad de Vicente López, Buenos Aires
- Transmissão: Disney +
- Árbitro: Jorge Baliño
- VAR: Javier Delbarba
