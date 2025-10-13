Platense x Deportivo Riestra se enfrentam pela 12ª rodada do Campeonato Argentino. A partida será disputada nesta segunda-feira (13), às 18:30 (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Vicente López.

Os clubes vivem momentos opostos na competição. O Riestra lidera o Grupo B, já a Platense figura entre os últimos colocados.

Confira o nosso palpite, veja onde assistir e as prováveis escalações para o jogo de Platense x Deportivo Riestra hoje.

Platense – Momento da Equipe

A Platense chega para o confronto diante do Deportivo Riestra após três partidas sem vitórias. Neste período, o clube foi derrotado por Lanús e Tucumán; e empate com San Martín San Juan.

Devido aos resultados recentes, a Platense caiu para a 13ª colocação do Grupo B do Campeonato Argentino com 10 pontos conquistados em 10 jogos (duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas).

A principal dificuldade do clube na competição é o sistema defensivo. O time possui a 2ª pior defesa da Liga Professional com 15 gols sofridos.

Para o jogo de hoje, a Platense não poderá contar com o lateral-esquerdo Raúl Lozano, que cumpre suspensão.

Últimos Jogos da Platense

  • Tucumán 2 x 0 Platense – Campeonato Argentino – 04/10
  • Platense 2 x 2 San Martín San Juan – Campeonato Argentino – 26/09
  • Lanús 2 x 1 Platense – Campeonato Argentino – 19/09

Provável Escalação da Platense

  • Federico Losas; Juan Saborido, Oscar Salomón, Edgar Elizalde, Celías Ingenthron; Leonel Picco, Rodrigo Herrera; Guido Mainero, Ignacio Schor, Franco Zapiola; e Maximiliano Rodríguez. Técnico: Cristian González.

Deportivo Riestra – Momento da Equipe

O Deportivo Riestra cresceu de rendimento nas últimas semanas e acumula sete jogos de invencibilidade, sendo cinco triunfos e dois empates.

Após os bons resultados, o Riestra assumiu a liderança do Grupo B do Campeonato Argentino com 23 pontos conquistados em 11 jogos (sete vitórias, dois empates e duas derrotas).

Como visitante, o desempenho do Deportivo cai drasticamente. Em cinco partidas disputados fora de casa, o time possui 46% de aproveitamento.

Para o jogo de hoje, contra a Platense, o técnico Gustavo Benítez deve manter a escalação que vem sendo titular.

Resultados Recentes do Deportivo Riestra

  • Deportivo Riestra 2 x 2 Vélez Sarsfield – Campeonato Argentino – 06/10
  • River Plate 1 x 2 Deportivo Riestra – Campeonato Argentino – 28/09
  • Deportivo Riestra 1 x 0 Gimnasia – Campeonato Argentino – 19/09

Provável Escalação do Deportivo Riestra

  • Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonathan Goitia, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz e Jonathan Herrera. Treinador: Gustavo Benítez.

Estatísticas do Deportivo Riestra e Platense

  • Platense não vence há três jogos;
  • Deportivo Riestra acumula sete partidas de invencibilidade;
  • Platense possui a 2ª pior defesa do Campeonato Argentino;
  • Riestra não sofreu gols em 55% das partidas da Liga Professional Clausura;

Palpites em Platense x Deportivo Riestra

A Platense vive momento conturbado e chega pressionado para o duelo de hoje. A equipe não vence há três jogos e acumula atuações ruins.

Por outro lado, o Deportivo Riestra é um dos destaques do Campeonato Argentino e lidera o Grupo B com apenas duas derrotas em 11 jogos.

Considerando tais fatores e as odds oferecidas, especialistas do FogãoNET apontam que os palpites: Dupla Chance – Riestra e Empate Anula – Riestra tem valor. 

Platense x Deportivo Riestra Palpites
Aposta Palpite Melhor Odd
Dupla Chance Empate ou Deportivo Riestra 1.63 na Superbet
Empate Anula Deportivo Riestra 2.25 na Novibet

As odds citadas foram conferidas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas a mudanças. Sugerimos que você consulte a casa de apostas para obter os dados mais recentes.

Apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos!

Sugestões de Mercados

Confira outras indicações para o confronto:

Mais de 1,5 gols – 1.72 na BetMGM

80% dos jogos da Platense no Campeonato Argentino tiveram Mais de 1,5 gols. A tendência é que o padrão se repita nesta segunda-feira (13).

Saiba Onde Assistir Platense x Deportivo Riestra

A partida vai ser transmitida em:

  • TV: Sem transmissão; 
  • Streaming Ao Vivo: Disney +;

Informações Gerais

Leia a ficha técnica:

  • Partida: Platense x Deportivo Riestra
  • Competição: Campeonato Argentino 2025
  • Data: 13/10/2025
  • Horário: 18:30 (Horário de Brasília)
  • Local: Estádio Ciudad de Vicente López, Buenos Aires
  • Transmissão: Disney +
  • Árbitro: Jorge Baliño
  • VAR: Javier Delbarba

Para mais análises e dicas sobre os jogos de hoje, confira nossa página de Previsões.

JOGUE COM RESPONSABILIDADE! PROIBIDO PARA MENORES DE 18 ANOS!



Source link