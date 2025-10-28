Um ônibus precisou recorrer à área de escape da BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná, após uma pane nos freios. A situação foi registrada no km 667,3 da rodovia, no sentido Santa Catarina, na manhã de domingo (26/10).
De acordo com a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, cerca de 57 passageiros estavam no veículo. Felizmente, ninguém se feriu.
Câmeras de monitoramento instaladas na região registraram o momento em que o veículo acessou a área de escape. Assista ao vídeo abaixo:
