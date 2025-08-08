Uma operação da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de São Paulo para coibir o comércio ilegal na região do Brás, no centro da capital paulista, terminou em tumulto com vendedores ambulantes na manhã desta terça-feira (5).
Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), a confusão teve início quando os agentes tentaram conter uma manifestação dos ambulantes que bloqueava o trânsito na Rua Oriente.
“Os GCMs atuaram para desobstruir o bloqueio quando manifestantes danificaram um escudo da guarda, após atirarem pedras e paus em direção aos guardas. Não houve feridos”, diz a nota da secretaria.
De acordo com a SSP, um homem de 22 anos chegou a ser detido durante a confusão, mas negou ter atacado os agentes e foi liberado.
A Secretaria Municipal de Segurança Urbana informou que desde o início do mês vem intensificando o patrulhamento e o efetivo na região do Brás para coibir o comércio irregular. “Um ambulante iniciou uma discussão com os agentes e incitou outros ambulantes a reagirem contra os agentes. Durante o tumulto, objetos foram arremessados na equipe e, para controlar a situação, foi necessário o uso de material de menor potencial ofensivo”, diz a nota encaminhada pela pasta.
O caso foi registrado como dano no 8º Distrito Policial, na região do Brás.
Fonte: Agência Brasil