O Operário recebe o Coritiba nesta sexta-feira, 29, às 19 horas (horário de Brasília), no Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela 24ª rodada da Série B.
O palco do jogo desta noite remonta um velho tabu: o Coritiba não vence no estádio há 14 anos. São 10 partidas disputadas desde então — com seis vitórias do Operário‑PR e quatro empates.
O Operário-PR vive momento de recuperação dentro de casa. O Fantasma venceu fora de casa o Paysandu por 2 a 1, virou o jogo, e antes havia empatado diante do Avaí na sua arena. Já são quatro partidas seguidas sem derrota como mandante, e apenas uma derrota nas últimas oito rodadas. Na tabela da Série B, ocupa a 11ª colocação, com 30 pontos, e mira encostar no grupo de acesso.
O Coritiba, por sua vez, chega como vice-líder da competição, com 43 pontos em 23 jogos, apenas um atrás do Goiás, líder até agora. A equipe de Mozart não perde há seis partidas. Sua defesa tem sido destaque: sofreu somente 15 gols em 23 jogos da Série B, sendo a melhor do campeonato.
Como assistir ao jogo entre Operário-PR e Coritiba?
Operário-PR e Coritiba vão jogar nesta sexta, 29, às 19 horas (horário de Brasília), no Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela 24ª rodada da Série B. A partida terá transmissão da ESPN e do streaming Disney+.
Prováveis escalações:
Operário-PR: Elias; Gabriel Souza, Joseph, Miranda e Cristiano; Índio, Zuluaga, Neto Paraíba e Boschilia; Kleiton (Rodrigo Rodrigues) e Vinicius Mingotti (Ademílson). Técnico: Alex de Souza.
Coritiba: Pedro Rangel; Zeca, Maicon, Jacy e João Almeida (Tiago Cóser); Machado, Sebastián Gómez e Carlos De Pena (Wallisson); Iury Castilho, Dellatorre e Clayson. Técnico: Mozart.
Odds para Operário-PR e Coritiba:
Resultado final
Betano: Operário-PR (2.35) – Empate (2.82) – Coritiba (3.60)
Bet 365: Operário-PR (2.35) – Empate (2.80) – Coritiba (3.60)
Arbitragem:
- Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
- Assistente 1: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)
- Assistente 2: Leandra Aires Cossette (SP)
- Quarto árbitro: Kleber Ariel Goncalves Silva (PR)
- VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)