Rolando Bedoya tiene una misión clara este sábado en Perth, Australia: volver a mostrar por qué pertenece a la UFC. Después de tres derrotas consecutivas, cada pelea para él no es solo un combate más, sino un verdadero examen de carácter, disciplina y resiliencia.

Viajar hasta la otra punta del mundo es solo un reflejo del compromiso de Bedoya con su carrera y su hambre de redención. El peruano llega mentalmente más fuerte que nunca. Las derrotas, que podrían haberlo desanimado, se han convertido en lecciones valiosas. Cada error, cada caída, lo ha moldeado no solo como peleador sino también como persona.

Además, cuenta con el respaldo de Chute Box, un equipo histórico en la UFC que lo ha acogido como parte de su familia. Entrenar junto a excampeones y talentos de primer nivel, como Charles Oliveira, ha sido un trampolín para mejorar su técnica, su estrategia y su confianza en un punto de inflexión para su carrera.

¿Esta es la vez que tú has tenido que viajar más lejos para pelear?

“Creo que sí, ha sido un vuelo muy largo pero tranquilo, ha sido súper tranquilo, me ha gustado bastante y me encanta Australia, ahora que he conocido un poco y eso que conozco muy poco ya, me encanta’’.

¿Cómo ha sido el trabajo mental para esta pelea que puede ser decisiva?

“Bueno hermano, como te digo siempre va a haber subidas y bajadas, entonces siempre hay que tomarlo como un aprendizaje, motivarte con todo y seguir trabajando para seguir adelante. Esto me ha dejado muy fuerte mentalmente y físicamente, estoy muy preparado para esa noche’’.

¿Qué fue lo que más aprendiste de ti en esta racha negativa?

“Aprendí demasiado. Ahora sé controlar mis emociones, no precipitarme, hacer un corte de peso perfecto, mantenerme bien en dieta, enfocarme, tener disciplina. Son varios detalles, y hasta en la pelea sé que habrá otro Rolando, estoy mucho mejor’’.

¿Esperabas que entrar en UFC fuera tan difícil?

“Tomé decisiones equivocadas, competí en una categoría mayor, pero fue una excelente experiencia. Competí en 77 kilos y es UFC, peleas con los mejores del mundo’’.

En algún momento tomaste una pelea con corto aviso o lesionado.

“Sí, en Singapur, la tomé de corto aviso, pero aprendí mucho, viajé, conocí un país bonito y peleé, fue grandioso’’.

¿Qué has estudiado de tu rival, Jamie Mullarkey?

“Es un buen peleador, tiene sus armas, pero mis habilidades en el striking son diferentes. Él repite ciertos patrones, siempre hace lo mismo, así que ya tengo mi estrategia’’.

Cuéntanos sobre Chute Box y lo que significa para ti estar en ese equipo.

“Para mí es mi familia. Siempre estamos unidos, apoyándonos en peleas, eventos, entrenamientos y en las horas libres. Es un equipo muy exitoso y siempre están ahí para ti.’’

Y varios peruanos han pasado por Chute Box.

“Por nuestro trabajo diario, nuestra disciplina y la forma en que nos adaptamos al equipo. Los brasileños son buena gente y carismáticos, eso también ayuda’’.

¿Qué significa entrenar con un excampeón del mundo como Charles Oliveira?

“Me siento muy feliz, aprendí mucho de Charles, es una excelente persona y un gran peleador. Entrenar junto a él ha sido grandioso’’.

¿Cómo te descubrieron en Chute Box?

“Fue algo loco. Yo estaba en Perú, ya campeón, y un profesor brasileño que conocí me invitó a Chute Box. Conseguí el dinero, el pasaje y me fui a Brasil. Me adapté muy bien y me quedé ahí’’.

¿Qué consejo le darías a un joven peruano que quiere seguir tus pasos?

“Que se tomen las cosas con calma, cada cosa tiene su tiempo. Averigüen bien porque habrá personas que intentarán aprovecharse. No hay que acelerar el proceso’’.

Después de esta pelea, ¿cómo ves el nuevo capítulo de Rolando Bedoya?

“Estoy seguro de que será una victoria, vendrán grandes cosas. Estoy enfocado, disciplinado y soy una mejor versión que antes. Todo tiene un propósito y este sueño sigue más vivo que nunca’’.