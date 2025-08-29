Durante a 70ª edição da Festa do Peão de Barretos, o maior evento de música sertaneja da América Latina, Frei Gilson fez show para uma multidão na noite desta segunda-feira, 25. O religioso se apresentou pela primeira vez no evento e o momento foi transmitido pela televisão local. Com entrada gratuita para o público, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, a organização estima que 60 mil pessoas estiveram no Parque do Peão. Foi preciso transmitir o show em telões, fora da arena de rodeios, e abrir camarotes corporativos e de grandes patrocinadores, sem funcionamento na segunda, para dar espaço ao público. Antes dele, o padre Emerson Manoel da Silva, da Paróquia São Benedito, fez um show de abertura com músicas religiosas.
Frei Gilson começou sua apresentação com a música Colo de Mãe, um de seus sucessos. Ele também cantou faixas como Eu Te Levantarei e Viva Jesus!. Nenhuma bebida alcoólica foi vendida no Parque do Peão na ocasião. O sacerdote católico ficou conhecido nas redes sociais por suas lives e músicas religiosas, além da ligação com o ex-presidente Jair Bolsonaro e políticos de extrema-direita.