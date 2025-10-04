Depois de ser desmascarada para a toda família pela morte falsa do filho Leonardo, Odete Roitman (Debora Bloch) vai morrer na próxima segunda-feira, 6, quando será encontrada sem vida em seu quarto de hotel. Na versão original de Vale Tudo, exibida em 1988, a bilionária é assassinada por Leila, na época interpretada por Cássia Kis, que a matou por engano, pensando ser Maria de Fátima (Gloria Pires), amante de Marco Aurélio (Reginaldo Faria). Segundo a autora do remake, Manuela Dias, a personagem Leila, agora vivida por Carolina Dieckmmann, não será a assassina, o que abre o leque para uma série de novas possibilidades. Para manter o suspense até o último capítulo, vários finais estão sendo gravados, e nem mesmo os próprios atores sabem qual será escolhido.

Confira a seguir, os suspeitos de matar Odete Roitman os motivos que eles teriam para cometer o crime:

Heleninha Roitman

Renegada pela mãe, que sempre preferiu o responsável Leonardo, gêmeo de Heleninha, e Afonso (Humberto Carrão), a artista plástica descobriu nesta semana que Odete não apenas forjou a morte de seu irmão, como mentiu sobre a responsabilidade do acidente que suspostamente o matou. Durante vários anos, a herdeira acreditou estar dirigindo o carro na hora do acidente, mas era Odete quem estava ao volante na verdade, e a vilã preferiu culpar a filha.

Com a descoberta de que o irmão está vivo e de que a mãe permitiu que ela se culpasse pelo acidente por tantos anos — o que aumentava seu vício em álcool, inclusive, Heleninha vai alimentar uma raiva visceral da bilionária, fazendo dela uma das principais suspeitas da morte da vilã. Suas digitais, inclusive, serão encontrada na arma do crime, aumentando ainda mais as suspeitas sobre ela.

Celina

Humilhada por Odete durante a vida toda, Celina (Malu Galli) tem uma lista grande de motivos para assassinar a vilã. O tratamento nada cordial recebido por ela, a chantagem para vender a Paladar e a armação para separá-la de Esteban (Caco Ciocler) são apenas algumas das maldades que Odete submeteu a irmã. Além disso, a ricaça também se sentiu extremamente traída ao descobrir que a irmã falsificou a morte do sobrinho e a deixou responsável para lidar com todo o caos familiar sozinha, enquanto Odete se aventurava em inúmeras viagens.

Outro fator ainda deve fortalecer as suspeitas sobre Celina: assim como as de Heleninha, as digitais da irmã de Odete também serão encontradas na arma do crime. A polícia encontrará um revólver no quarto e vai encaminhar o armamento para a perícia, que identificará as marcas de dedo.

Maria de Fátima

Interesseira e golpista, Maria de Fátima (Bella Campos) passou a novela inteira em busca de ascensão social. Grávida de César (Cauã Reymond) e rejeitada por ele, ela chantageou Odete durante a reta final da trama, depois de descobrir que a ricaça forjou a morte do próprio filho. Esta semana, no entanto, a dona da TCA matou Ana Clara e foi desmascarada para toda a família como autora da falsa morte do filho, o que deixou Fátima sem a poupuda mesada que ganhava da para manter o segredo da bilionária.

Agora, Fátima convive, diariamente, com o medo de ser a próxima vítima de Odete. Nos capítulos dessa semana, a influenciadora procurou César e Olavo (Ricardo Teodoro) e até a mãe, Raquel (Taís Araujo), em busca de ajuda, mostrando-se extremamente amedrontada com a capacidade letal da ricaça. Ela também cairá em uma armadilha feita por Odete, o que vai intensificar ainda mais o seu temor. Neste contexto, a influenciadora digital poderia assinar a vilã para evitar a própria morte diante do temor crescente.

César Ribeiro

Outro que também está aterrorizado com os atentados e assassinatos de Odete é o seu marido, César. Por mais de uma mês, o golpista se mostrou aterrorizado em ficar sozinho com a vilã e chegou a declarar temer fazer algo de errado e acabar baleado pela esposa. Além disso, César acredita que, caso Odete morra, 50% da empresa ficaria para ele. A morte da ricaça, portanto, livraria o modelo do medo de ser assassinado por ela, e ainda daria a ele muito dinheiro e poder — ótimos motivos para um crime.

Marco Aurélio

Marco Aurélio (Alexandre Nero) já tentou matar Odete Roitmann uma vez e nada impede que ele tente novamente e seja bem-sucedido em sua missão. Nas últimas semanas, a dona da TCA e o ex-genro tentaram insistentemente matar um ao outro, criando um clima de tensão e paranoia irreversível entre eles. Além do iminente medo da morte, Marco Aurélio também teme que a ricaça acabe com os seus esquemas de desvio de dinheiro na TCA, enviando o corrupto para a cadeia. Para fugir da morte ou da prisão, o ganancioso vice-presidente da empresa claramente seria capaz de matar.

Outros suspeitos

Apesar da lista principal incluir cinco nomes, outros suspeitos podem surgiu no meio do caminho. Afonso, por exemplo, cortará as relações com a mãe,e ficará extremamente irritado depois de descobrir que Odete foi capaz de esconder o irmão mesmo diante da possibilidade dele ter uma medula compatível com a sua e poder salvar sua vida. Leila também não está totalmente descartada: apesar da autora ter afirmado que o final será diferente, nada garante que tudo não passe de uma pegadinha e ela resolva reciclar o final original para surpreender o público. O mordomo Eugênio (Luis Salem) e Freitas (Luis Lobianco) também correm pelas beiradas entre os suspeitos, já que o primeiro costuma ser constantemente humilhado na mansão e poderia cometer o crime com a ajuda do namorado.

