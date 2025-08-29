Mais de 50 pacientes oncológicos da Unimed acusam a operadora de saúde que atua no estado do Rio de negligência após mudanças no atendimento.
Os segurados afirmam que oncoclínicas e médicos especializados conveniados foram descredenciados; o fornecimento de medicamentos, interrompido; e o novo centro destinado ao tratamento não tem estrutura suficiente para receber todos os pacientes.
No fim de julho, a Unimed Ferj centralizou os atendimentos oncológicos no Espaço Cuidar Bem, em Botafogo, na Zona Sul do Rio – a nova unidade de oncologia da rede, inaugurada no dia primeiro de agosto. Durante o mês, a Agência Nacional de Saúde, a ANS, recebeu 1.671 reclamações contra a operadora, sendo 57 sobre o Cuidar Bem. De janeiro a julho de 2025, a operadora de saúde recebeu mais de 12 mil reclamações de beneficiários de todo o estado – quase 9 mil delas na capital.
Quem busca atendimento na clínica afirma que enfrentam dificuldade para agendar o tratamento, já que a estrutura é pequena e que não há médicos suficientes. Além disso, faltam medicamentos essenciais.
A Regina da Quinta foi diagnosticada com câncer de mama em 2022. Ela fazia o tratamento na Oncoclínica de Ipanema mas, no dia 31 de julho, foi avisada, pela unidade, que não poderia mais ser atendida porque toda a rede de clínicas havia sido descredenciada.
“E daí começou a via crucis. Pra você ter uma ideia, eu só tive uma consulta no dia 27 [de agosto]agora e era um oncologista que não tratava de mama. A minha medicação, eu estive lá no dia 12, e eles não me deram, não tinha medicação. Eu pedi uma declaração dizendo que eles não tinham a medicação e que eles me dessem a data pro retorno. [Mas eles disseram] não eu não posso dar isso pra senhora”, afirma.
O Carlyle Marriot afirma que precisou entrar na Justiça para que a mulher – paciente oncológica – conseguisse realizar quimioterapia.
“Eu entrei com ação de obrigação de fazer e o juiz concedeu a liminar para ela ser atendida nas datas que o médico especificou sob pena de multa diária de mil reais. Quando chegou agora no dia 26, ela foi atendida, mas nós chegamos lá oito e meia da manhã e ela só foi atendida, só começou a ser atendida, sete da noite”, lamentou.
O José Maurício do Rêgo Monteiro tem mioloma múltiplo desde 2016. Ele conta que, desde que a Unimed Ferj descredenciou a rede Oncoclínica, ele ficou 12 dias sem tomar um dos remédios que precisa para o tratamento.
“No primeiro dia já faltou o remédio e eu fiquei 12 dias sem um dos remédios. Consegui tomar uma outra injeção que faz parte do tratamento em conjunto com o remédio oral. Fiquei 10 horas para tomar e consegui o remédio finalmente. Mas até quando eu não sei, só dura um mês”, disse.
Na última terça-feira, houve confusão entre funcionários e pacientes que buscavam atendimento.
A ANS disse que a Unimed Ferj tem sido monitorada permanentemente e fiscalizada pela reguladora. Em dezembro de 2024, a operadora assinou um Termo de Compromisso que prevê a implementação de práticas para a entrega e manutenção dos serviços de assistência à saúde contratados pelos consumidores. A ANS também refoçou que a operadora segue obrigada a oferecer todos os procedimentos determinados pela Agência e que atua na intermediação de conflitos entre beneficiários e operadoras.
Em nota, a Unimed Ferj disse que não há falta de medicamento e que grande parte da procura pelo novo serviço é em busca de informações. A operadora afirmou que “devido à migração de dados provenientes do prestador anterior, os pacientes estão sendo contatados para detalhamento e continuidade dos tratamentos”. A Unimed Ferj disse ainda que o Espaço Cuidar Bem foi planejado para atender com qualidade até 10 mil pessoas por mês.
Vejas as notas na íntegra
Agência Nacional de Saúde (ANS)
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) informa que a Unimed Ferj tem sido monitorada permanentemente e fiscalizada pela reguladora. Em dezembro de 2024, a operadora assinou um Termo de Compromisso (TC), que prevê que ela implemente práticas fundamentais para a devida entrega e manutenção dos serviços de assistência à saúde contratados pelos consumidores. Pelo termo, a operadora deve cumprir todas as condições especificadas no documento para permitir o reequilíbrio econômico-financeiro e assistencial, por meio de excepcionalidade nas regras regulatórias, desde que os prazos estabelecidos pela ANS sejam cumpridos.
Importante ressaltar, portanto, que a Unimed Ferj segue obrigada, como as demais operadoras, a oferecer aos seus consumidores todos os procedimentos previstos no contrato e no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para atendimento integral da cobertura, de acordo com a segmentação assistencial, área geográfica de abrangência e área de atuação do produto, não sendo permitida, sob qualquer alegação, a negativa indevida de cobertura assistencial.
A ANS destaca que atua fortemente na intermediação de conflitos entre beneficiários e operadoras, por meio da Notificação de Intermediação Preliminar (NIP), ferramenta criada pela Agência para agilizar a solução de problemas relatados pelos consumidores e que conta com alta resolutividade. Pela NIP, a reclamação registrada nos canais de atendimento da Agência é automaticamente enviada à operadora responsável, que tem até cinco dias úteis para resolver o problema do beneficiário, nos casos de não garantia da cobertura assistencial, e até 10 dias úteis em casos de demandas não assistenciais. Se o problema não for resolvido pela NIP, poderá ser instaurado processo administrativo sancionador, que pode resultar na imposição de sanções à operadora, destacando-se dentre elas a aplicação de multa.
De janeiro a julho de 2025, a Unimed Ferj teve 12.091 reclamações de beneficiários residentes no estado do Rio de Janeiro. Desse total, 8.766 reclamações foram de beneficiários residentes no município do Rio de Janeiro.
O Espaço Cuidar Bem foi inaugurado em agosto. Dessa forma, entre os dias 1 e 27, no estado do Rio de Janeiro, a Unimed FERJ (registro ANS nº 31236-3) teve 1.671 reclamações NIP, sendo 57 referentes ao “Espaço Cuidar Bem” (utilizando a metodologia de palavra-chave).
Vale esclarecer que, partindo da metodologia utilizada (pesquisa por palavra-chave) e considerando que os relatos das demandas são inseridos no sistema pelos próprios reclamantes, pode haver falsos positivos nesse quantitativo de demandas, ou seja, demandas que não são necessariamente reclamações sobre questões relacionadas ao assunto mencionado.
Importante ressaltar também que as queixas que estão em análise têm como base os relatos dos beneficiários ao informar suas demandas à ANS, sem o exame de mérito sobre eventual infração da operadora de planos de assistência à saúde à Lei 9.656/1998 e seus normativos ou aos termos contratuais. A identificação de possíveis condutas infrativas só é feita após a análise individual das demandas.