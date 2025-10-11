El entrenador del C.D. Leganés, Paco López, compareció este jueves en la rueda de prensa previa al partido que enfrentará al equipo pepinero y al C.D. Mirandés este sábado (16:15 horas) en el Estadio de Mendizorroza, correspondiente a la novena jornada de LALIGA HYPERMOTION.

Bajas

“Lo mismo que la semana pasada. Tenemos varios jugadores en duda, pero como baja únicamente la de Pulido. Hay jugadores que hasta el último entrenamiento no decidiremos si entran en convocatoria”.

Las sensaciones

“Las victorias siempre vienen bien. Pero independientemente de que hayas ganado o no, el análisis siempre es el mismo desde el trabajo. Trabajamos para ganar, lo hicimos el otro día en Andorra y la idea es mostrar la misma identidad para este partido”.

Calendario asimétrico

“Hay que adaptarse y saber que hay que jugar en todos los campos. Trataremos de mostrar en cada partido, sea fuera o en casa, ser un equipo competitivo y reconocible”.

Sobre el Mirandés

“Parece un tópico, pero es la realidad. Da lo mismo que no hayan ganado en casa, va a ser igual de complicado. Es un equipo con jugadores con muchísima ilusión, con dos delanteros como Carlos Fernández y Gonzalo Petit de un gran nivel. Mezclan veteranía y juventud y nos va a poner las cosas muy difíciles. Si queremos ganar sabemos que tenemos que dar nuestro máximo nivel, estar acertados en los últimos metros y demostrar ser un equipo con una identidad clara y reconocible”.

Diferencias entre jugar en casa y fuera

“Sabemos que en el fútbol de hoy se evalúa lo obtenido y no lo merecido. Hemos merecido bastante más en los partidos de casa, excepto ante el Castellón, pero la realidad es esta. Hemos mostrado las mismas señas de identidad que fuera de casa, pero estoy convencido de que vamos a encontrar ese equilibrio y que vamos a ser igual de fuertes en casa que fuera”.

La dinámica del grupo

“No nos afecta en nuestro trabajo ni la forma de afrontar el partido. Las dinámicas pueden cambiar en cualquier momento y sólo miramos los aspectos positivos que tienen los rivales”.

La baja de Cissé

“Sigo con mi mismo discurso. No son más importantes los titulares que los que entran luego. No hay un solo jugador que mantenga un estado de forma alto durante diez meses. A partir de ahí, todos van a ser importantes. Valoro igual al que sale de inicio que al que sale luego o al que ayuda desde el banquillo. Tratamos de que sea así y es lo que refuerza a un grupo y a un vestuario”.

“Lleva tiempo arrastrando molestias que le están impidiendo hacer entrenamientos normales. Pone mucho de su parte y está predispuesto a ayudar esté como esté”.

Sobre Naim

“La importancia la tienen los jugadores con su rendimiento. Lo empezó a demostrar en pretemporada y tratamos de que mejoren. Naim ha puesto mucho de su parte. Pero lo importante es que si mañana Naim o los que están jugando más bajan un poco su nivel, porque es normal, haya otros que estén a ese nivel para ayudarnos. El más importante y necesario es siempre el equipo”.

El golazo de Duk

“Es clave la determinación y la toma de decisión de los jugadores. Se suele quedar después de los entrenamientos a practicar y alguna vez lo ha hecho. Había dos posibilidades, que Naim centrara o que Duk chutara. Valoro mucho a los jugadores que tienen esa decisión. Fue uno de los goles de la temporada”.

Qué le ha gustado de la semana

“La gente que no participó el otro día, que siempre hace un entrenamiento compensatorio, siempre lanza un mensaje para rebelarse e insistir y generar un buen ambiente. Eso lo valoro mucho”.

Recuerdo del ascenso

“Lo hubiera aprovechado si estuviéramos en la jornada 40. Siempre ayuda, es algo histórico de este club y no se puede olvidar”.

“Mi foco está en el día a día, nuestra realidad y lo que queremos conseguir. Bastante tenemos los entrenadores con pensar en nuestro partido y nuestro equipo, son otros los que tienen que decidir si les parece mejor o peor”.

El míster atendiendo a las preguntas. CD Leganés TV

La moral tras la victoria

“Las victorias siempre vienen bien. Peleas por ganar, pero ni los resultados negativos ni los positivos nos van a marear ni a generar vaivenes emocionales. Los análisis los hacemos desde la mejora, el juego, las cosas que tenemos que hacer. Excepto el día del Castellón hemos sido reconocibles, hemos merecido más en partidos anteriores, pero hay que demostrarlo. Seguimos igual de convencidos de que este equipo tiene capacidad y lo va a seguir demostrando, por lo que me demuestran en el día a día, por cómo son como equipo y por lo que demuestran en muchos minutos durante los partidos”.

Irregularidad

“Nuestra mejora está en ser mucho más constantes durante los partidos. Hacemos esa autocrítica y somos muy exigentes en eso. Tenemos un margen de mejora importante”.

Villa de Leganés

“El foco lo tenemos en el partido del sábado. Ahora mismo no nos preocupa el lunes, todo nuestro foco y nuestro esfuerzo está en el Mirandés. El lunes ya vendrá y jugaremos para que nuestra gente disfrute ante un equipo de Primera División”.