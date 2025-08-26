O Pafos recebe o Estrela Vermelha nesta terça, 26, às 16 horas, no Alphamega Stadium, no Chipre, na partida de volta dos playoffs classificatórios para a fase de grupos da Champions League.
O time da casa, campeão cipriota em 2024–25, vive um momento mágico. O clube venceu o Estrela Vermelha no jogo de ida por 2 a 1 fora de casa, um resultado que chocou a Sérvia e acendeu esperanças em Chipre. Desde então, o Pafos reforçou sua reputação como “surpresa da temporada” na Europa. Nesta edição da Champions, o clube entrou ainda na segunda fase qualificatória e mostrou personalidade. Primeiro, despachou o Maccabi Tel Aviv com um empate em casa (1 a 1) e vitória fora por 1 a 0. Na sequência, eliminou o Dynamo de Kiev, vencendo os ucranianos por 3 a 0 no agregado — resultado que confirmou a ascensão do projeto cipriota no cenário europeu. O time está invicto até agora.
O Estrela Vermelha, por sua vez, encara o retorno ao palco continental mais nobre com urgência renovada. Tradicional potência, sabe que pode se apoiar no histórico europeu e jogadores experientes como Rade Krunić e Cherif Ndiaye para tentar reverter a desvantagem no confronto. Pentacampeão iugoslavo e presença constante em fases qualificatórias, o clube iniciou sua campanha contra o modesto Lincoln Red Imps, de Gibraltar. O resultado foi um passeio: 6 a 1 no agregado, com vitória fora e goleada em Belgrado. Na terceira fase, o teste foi mais duro contra o Lech Poznań, mas os sérvios avançaram com firmeza, vencendo por 4 a 2 na soma dos jogos.
Como assistir ao jogo entre Pafos e Estrela Vermelha?
Pafos e Estrela Vermelha vão jogar na tarde desta terça, 26, às 16 horas, no Alphamega Stadium, no Chipre, pela partida de volta dos playoffs da Champions League. A partida terá transmissão do SBT, da TNT e do streaming HBO Max.
Prováveis escalações:
Pafos: Michail; Bruno, Luckassen, Goldar, Pileas; Pêpê, Sunjic; Correia, Dragomir, Oršić; Anderson Silva. Técnico: Juan Carlos Carcedo.
Estrela Vermelha: Matheus; Seol, Veljkovic, Rodrigão, Tiknizyan; Elsnik, Krunić; Milson, Bruno Duarte, Ivanic; Ndiaye. Técnico: Vladan Milojević.
Odds para Pafos e Estrela Vermelha:
Resultado final
Betano: Pafos (3.45) – Empate (3.80) – Estrela Vermelha (2.02)
Bet 365: Pafos (3.40) – Empate (3.80) – Estrela Vermelha (1.95)
Arbitragem:
- Árbitro principal: Michael Oliver (ING)
- Assistentes: Stuart Burt (ING) e Lee Betts (ING)
- VAR: Jarred Gillett (AUS)