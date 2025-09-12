Após um início ruim, Bayer busca sua 1ª vitória na Bundesliga diante do Eintracht Frankfurt
Bayer Leverkusen e Eintracht Frankfurt vão se enfrentar nesta sexta-feira (12), às 15h30 (horário de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Alemão. O palpite é de vitória do Bayer Leverkusen, que precisa se redimir do início ruim na Bundesliga e conta com jogadores de bom nível técnico para superar o time visitante. O jogo de volta será na BayArena, em Leverkusen (ALE).
As odds foram verificadas no momento da produção desse palpite e estão sujeitas a mudanças. Consulte as odds atualizadas no site da casa de apostas.
Palpite Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt
Com apenas um ponto somado, o Bayer Leverkusen sofre com a fragilidade no setor defensivo e terá que se organizar melhor taticamente no decorrer da temporada. Do outro lado, o Eintracht Frankfurt tem 100% de aproveitamento nesta reta inicial, buscando seu 3º triunfo consecutivo.
A partida tem tudo para ser equilibrada, principalmente pelo excelente potencial ofensivo das duas equipes. Porém, o Bayer Leverkusen chega pressionado pelo resultado positivo, conta com o apoio da torcida e tem jogadores mais experientes, sendo leve favorito na BayArena.
|Aposta
|Palpite
|Odds*
|Resultado Final
|Bayer Leverkusen vence
|2.30 na Novibet
|Handicap
|+2 Eintracht Frankfurt
|1.23 na Betano
|Ambos marcam
|Sim
|1.44 na KTO
Você conhece a Betano? A casa de apostas é uma das maiores no mercado e ainda oferece o código de indicação Betano para novos clientes. Saiba mais sobre as SuperOdds da Betano, mercados e ofertas disponíveis.
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas a mudanças. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.
Como vem o Bayer Leverkusen para partida
Depois de ter sido campeão na temporada 2023-24 e vice-campeão na temporada anterior, o Bayer Leverkusen chega como um dos únicos times que podem oferecer algum risco a hegemonia do Bayern de Munique no Campeonato Alemão.
Na primeira partida oficial da temporada, teve um bom desempenho na estreia da Copa da Alemanha, onde goleou o modesto elenco do Grossaspach pelo placar de 4 a 0.
Todavia, teve uma estreia ruim na Bundesliga, onde acabou derrotado por 2 a 1 contra o Hoffenheim na BayArena. Depois, visitou o Werder Bremen na 2ª rodada e empatou por 3 a 3 em partida eletrizante.
Como vem o Eintracht Frankfurt para partida
Por outro lado, o Eintracht Frankfurt chega mais uma vez na atual temporada com o principal objetivo de terminar no G4, lembrando que a equipe foi terceira colocada na última edição da Bundesliga.
Em sua primeira aparição oficial, também teve um desempenho avassalador na estreia da Copa da Alemanha, em partida que goleou o frágil elenco do Engers por 5 a 0.
Porém, diferente do Bayer Leverkusen, a equipe se manteve embalada nas duas primeiras rodadas do Campeonato Alemão, com vitórias maiúsculas diante do Werder Bremen por 4 a 1 e do Hoffenheim por 3 a 1, respectivamente.
Onde assistir Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt?
A partida entre Bayer Leverkusen e Eintracht Frankfurt, que será nesta sexta-feira (12), às 15h30 (de Brasília), terá transmissão pelo streaming na Cazé TV.