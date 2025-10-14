O FBC Melgar recebe o Alianza Universidad Huánuco nesta terça-feira (14), em um confronto que expõe a grande diferença de momentos entre as equipes. A partida, válida pelo Campeonato Peruano, acontece às 20h00 (horário de Brasília) no Estádio de la UNSA.
Enquanto o mandante busca se consolidar na parte de cima da tabela, o visitante vive uma situação dramática, lutando desesperadamente contra o rebaixamento. Para quem busca os melhores palpites e apostas, este duelo tem um favoritismo claro.
Se você quer apostar neste jogo, confira aqui os melhores palpites para FBC Melgar x Alianza Universidad Huánuco. Além disso, fique por dentro das prováveis escalações e onde assistir ao confronto.
FBC Melgar x Alianza Universidad Huánuco: Palpite do MundoBola
O favoritismo do FBC Melgar é evidente, tanto pela campanha superior quanto pelo fator casa. O Alianza Universidad possui uma das piores defesas da competição, o que abre espaço para uma vitória com boa margem de gols para o time da casa.
Diante deste cenário, a aposta em handicap se torna a mais interessante, buscando uma odd de maior valor. Acreditamos que o FBC Melgar tem totais condições de superar a frágil equipe do Alianza Universidad por pelo menos dois gols de diferença.
O melhor palpite para FBC Melgar x Alianza Universidad Huánuco é no mercado de Handicap Asiático -1.5 para o FBC Melgar, com uma odd de 1.98.
Outras apostas para FBC Melgar x Alianza Universidad Huánuco
- Palpite: Mais de 2,5 gols, odd 1.63.
- Palpite: FBC Melgar vence e Mais de 1,5 gols, odd 1.57.
- Palpite: FBC Melgar para vencer sem sofrer gols, odd 2.20.
Mais de 2,5 gols, odd 1.63
Este mercado é atrativo principalmente pela fragilidade defensiva do Alianza Universidad. A equipe visitante sofreu 33 gols no Apertura e já foi vazada 24 vezes em apenas 12 jogos no Clausura, uma média de 2 gols sofridos por partida. Jogando em casa, o FBC Melgar deve explorar essa fraqueza.
FBC Melgar vence e Mais de 1,5 gols, odd 1.57
Para quem busca uma aposta um pouco mais segura, combinar a vitória do favorito com um número mínimo de gols é uma excelente opção. O FBC Melgar tem um ataque competente, e a probabilidade de marcar pelo menos duas vezes contra o lanterna da competição é altíssima, tornando esta aposta bastante sólida.
FBC Melgar para vencer sem sofrer gols, odd 2.20
Além de ter uma defesa frágil, o Alianza Universidad possui um dos ataques menos eficientes do campeonato. Por outro lado, o FBC Melgar tem uma defesa consistente, principalmente quando joga em seus domínios. A combinação do forte sistema defensivo dos mandantes com o fraco poder de fogo dos visitantes cria uma ótima oportunidade para este mercado.
Onde assistir FBC Melgar x Alianza Universidad Huánuco
FBC Melgar x Alianza Universidad Huánuco se enfrentam nesta terça-feira, às 20h00, e terá transmissão exclusiva da Watch Live.
Veja abaixo tudo que precisa saber sobre o confronto:
- Jogo: FBC Melgar x Alianza Universidad Huánuco, Campeonato Peruano
- Data: Terça-feira, 14 de outubro de 2025
- Horário: 20h00 (de Brasília)
- Local: Estádio de la UNSA, Peru
- Onde Vai Passar: Watch Live
Retrospecto FBC Melgar x Alianza Universidad Huánuco
O histórico recente do confronto mostra uma ampla vantagem para o FBC Melgar, que não perde para o adversário há cinco jogos. Nos últimos cinco duelos, foram três vitórias do Melgar e dois empates, com destaque para o domínio do time jogando em casa.
- Alianza Universidad 1×1 FBC Melgar
- FBC Melgar 3×0 Alianza Universidad
- FBC Melgar 2×1 Alianza Universidad
- Alianza Universidad 0x0 FBC Melgar
- FBC Melgar 1×0 Alianza Universidad
Prováveis escalações de FBC Melgar e Alianza Universidad Huánuco
O FBC Melgar chega com a força máxima para buscar a vitória em casa e subir na tabela. A equipe deve manter a base que vem atuando no Clausura, apostando na força do seu ataque.
-
Provável Escalação FBC Melgar: Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Leonel Galeano, Matías Lazo, Paolo Reyna; Horacio Orzán, Walter Tandazo, Tomás Martínez; Cristian Bordacahar, Bernardo Cuesta e Kenji Cabrera.
Já o Alianza Universidad entra em campo pressionado pela péssima campanha e sabe que precisa de um milagre para pontuar. O time deve adotar uma postura defensiva, tentando explorar os contra-ataques.
-
Provável Escalação Alianza Universidad Huánuco: Diego Morales; Gerson Iraola, Benjamin Ampuero, Anthony Osorio, Brayan Guevara; Tadashi Aoki, Félix Espinoza, Jhon Ibargüen, Omar Vásquez; Lionard Pajoy e Jhonier Viveros.
