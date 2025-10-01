Shanghai Shenhua e Ulsan Hyundai se enfrentam nesta quarta-feira (01) em um jogo que promete muitos gols pela Liga dos CampeG da Ásia. O duelo acontece no Estádio de Shanghai, às 09h15 (horário de Brasília), pela 2ª rodada da fase de grupos.
A partida coloca frente a frente o ataque poderoso do time da casa contra uma equipe que, apesar da má fase fora, tem um retrospecto dominante no confronto direto. Enquanto o Shanghai Shenhua vem de uma goleada, o Ulsan busca reencontrar o caminho das vitórias.
Se você pensa em apostar nesta partida, veja aqui os melhores palpites de Shanghai Shenhua x Ulsan Hyundai. Além disso, fique por dentro das prováveis escalações e onde assistir ao confronto.
Shanghai Shenhua x Ulsan Hyundai: Palpite do MundoBola
- O melhor palpite para Shanghai Shenhua x Ulsan Hyundai é no mercado de Ambos os times marcam e Mais de 2,5 gols, com odd de 1.93.
Este palpite combinado une as duas tendências mais fortes deste confronto: a alta frequência de gols nas partidas de ambas as equipes e o retrospecto de confrontos diretos com placares movimentados.
O histórico de confrontos diretos é perfeito para esta aposta, já que 100% dos últimos três jogos tiveram gols para ambos os lados e mais de 2,5 gols no placar. Além disso, os jogos do Shanghai em casa têm uma média impressionante de 4.6 gols, enquanto os do Ulsan fora têm média de 3.8 gols.
Outras apostas para Shanghai Shenhua x Ulsan Hyundai
- Palpite: Tempo com mais gols: 2º tempo, odd 2.01.
- Palpite: Ulsan Hyundai – Dupla Chance (X2), odd 1.66.
- Palpite: Shanghai Shenhua – Total de Chutes: Mais de 15.5.
Tempo com mais gols: 2º tempo, odd 2.01
Ambas as equipes demonstram um padrão claro de serem mais eficientes e marcarem mais gols na segunda metade de seus jogos, tornando este um mercado de grande valor.
- O Shanghai Shenhua costuma ser mais perigoso na etapa final, tendo anotado oito de seus últimos treze gols após o intervalo.
- O Ulsan Hyundai também é mais forte no fim das partidas, marcando três de seus últimos gols nos 15 minutos finais.
Ulsan Hyundai – Dupla Chance (X2), odd 1.66
Apesar do favoritismo do time da casa, o domínio completo do Ulsan no histórico de confrontos diretos torna esta aposta de dupla chance uma oportunidade com uma odd muito atrativa.
- O Ulsan Hyundai venceu 100% dos últimos três confrontos diretos contra o Shanghai Shenhua.
- Apesar da má fase fora de casa, a equipe coreana chega para o duelo invicta há quatro jogos no geral, mostrando capacidade de competir.
Shanghai Shenhua – Total de Chutes: Mais de 15.5
Este palpite se baseia no altíssimo volume de finalizações da equipe da casa, que possui um dos ataques mais agressivos da competição.
- O Shanghai Shenhua registra uma média de 16.90 finalizações por jogo, um dos números mais altos da competição.
- A equipe da casa ultrapassou a linha de 15.5 chutes em 60% de suas partidas na temporada.
Onde assistir Shanghai Shenhua x Ulsan Hyundai
Shanghai Shenhua e Ulsan Hyundai se enfrentam nesta quarta-feira, às 09h15, e terá transmissão da Superbet e bet365.
Veja abaixo tudo que precisa saber sobre o duelo:
- Jogo: Shanghai Shenhua x Ulsan Hyundai, Liga dos CampeG da Ásia
- Data: Quarta-feira, 01 de outubro de 2025
- Horário: 09:15 (de Brasília)
- Local: Estádio de Shanghai, em Xangai
- Onde Vai Passar: Superbet e bet365 (é preciso ter saldo na conta para assistir)
Retrospecto Shanghai Shenhua x Ulsan Hyundai
O Ulsan Hyundai leva ampla vantagem no retrospecto recente, com 100% de aproveitamento nos últimos três confrontos diretos.
- Shanghai Shenhua 1-2 Ulsan (04/12/2024)
Prováveis escalações de Shanghai Shenhua e Ulsan Hyundai
O Shanghai Shenhua chega com a moral elevada após uma goleada por 6 a 1 em sua última partida. A equipe aposta na força de seu ataque, que tem uma média de 2.8 gols em casa, para conquistar um bom resultado.
- Provável Escalação Shanghai Shenhua: Qinghao; Manafá, Shenglong, Zhu e Chan; Gao, Li Ke e Xi; Teixeira; Asue e Chengyu.
O Ulsan Hyundai não vence há dois jogos, vindo de dois empates, e precisa de um bom resultado para não se complicar no grupo. A equipe aposta no retrospecto favorável para ganhar confiança.
- Provável Escalação Ulsan Hyundai: Hyeon-Woo; Seung-hyun, Trojak e Young-Gwon; Sang-Woo, Seung-Beom, Bojanic e Min-Seo; Farias, Yool e Back.
