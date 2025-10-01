Vissel Kobe e Melbourne City prometem muita emoção nesta quarta-feira (01). Com os dois times vindo de derrota na estreia da Liga dos Campeões da Ásia, o jogo no Japão é de vida ou morte: uma nova derrota pode complicar drasticamente as chances de classificação para ambas as equipes.
A partida, que acontece às 07h (horário de Brasília) pela 2ª rodada da fase de grupos, coloca frente a frente duas equipes que precisam desesperadamente da vitória para seguirem vivas na competição.
Se você pensa em apostar nesta partida, veja aqui os melhores palpites de Vissel Kobe x Melbourne City. Além disso, fique por dentro das prováveis escalações e onde assistir ao confronto.
Vissel Kobe x Melbourne City: Palpite do MundoBola
- O melhor palpite para Vissel Kobe x Melbourne City é no mercado de Vissel Kobe vence sem sofrer gols, com odd de 2.00.
Este palpite combina a excelente fase do time da casa com sua principal característica: uma defesa quase impenetrável jogando em seus domínios. O Vissel Kobe é o grande favorito e tem tudo para conquistar uma vitória tranquila.
O time japonês não sofreu gols em impressionantes 70% de seus últimos dez jogos em casa. Enquanto isso, o Melbourne City chega abalado por duas derrotas seguidas e enfrenta um adversário que vive uma sequência de cinco jogos sem perder.
Outras apostas para Vissel Kobe x Melbourne City
- Palpite: Vissel Kobe vence e Menos de 2,5 gols, odd 3.15.
- Palpite: Vissel Kobe – Mais de 4.5 chutes no alvo, odd 1.85.
- Palpite: Total de Escanteios: Mais de 9.5, odd 2.00.
Vissel Kobe vence e Menos de 2,5 gols, odd 3.15
Esta aposta combinada de alto valor une o favoritismo do time da casa com sua forte tendência de jogos com poucos gols, especialmente no Noevir Stadium.
- O Vissel Kobe tem um retrospecto defensivo espetacular em casa, mantendo a meta intacta em 70% de seus últimos dez jogos.
- A equipe japonesa está em uma sequência de três vitórias seguidas e não perde há cinco partidas, mostrando a força para garantir o resultado.
Vissel Kobe – Mais de 4.5 chutes no alvo, odd 1.85
Este palpite foca no volume ofensivo do time da casa, que costuma criar muitas chances de gol, contra uma defesa que tende a ceder espaços.
- O Vissel Kobe finalizou no alvo mais de 4.5 vezes em 60% de suas partidas na temporada.
- O Melbourne City, por sua vez, permite uma média de 5.5 chutes no alvo por jogo a seus adversários.
Total de Escanteios: Mais de 9.5, odd 2.00
A expectativa é de um jogo com o time da casa pressionando e o visitante buscando o contra-ataque. O volume de finalizações de ambas as equipes sugere um bom número de escanteios.
- O Melbourne City é uma equipe que finaliza muito, com uma média de 15 chutes por jogo.
- O Vissel Kobe também contribui com um bom volume ofensivo, registrando uma média de 13.2 chutes por partida.
Onde assistir Vissel Kobe x Melbourne City
Vissel Kobe e Melbourne City se enfrentam nesta quarta-feira, às 07h, e terá transmissão da Superbet e bet365.
Veja abaixo tudo que precisa saber sobre o duelo:
- Jogo: Vissel Kobe x Melbourne City, Liga dos Campeões da Ásia
- Data: Quarta-feira, 01 de outubro de 2025
- Horário: 07:00 (de Brasília)
- Local: Estádio Noevir Stadium Kobe, em Kobe
- Onde Vai Passar: Superbet e bet365 (é preciso ter saldo na conta para assistir)
Retrospecto Vissel Kobe x Melbourne City
Este será o primeiro confronto entre Vissel Kobe e Melbourne City nos últimos três anos, não havendo um retrospecto recente para análise.
Prováveis escalações de Vissel Kobe x Melbourne City
O Vissel Kobe vive um momento espetacular, vindo de três vitórias seguidas e sem perder há cinco jogos. A equipe aposta na força de sua defesa, que não sofreu gols em 80% dos últimos jogos em casa, para se recuperar na Champions.
- Provável Escalação Vissel Kobe: Maekawa; Sakai, Yamakawa, Thuler e Honda; Ideguchi e Ohgihara; Erik, Ide e Miyashiro; Osako.
O Melbourne City chega pressionado por duas derrotas consecutivas e precisa de um bom resultado no Japão para não se complicar no grupo. A equipe australiana aposta em seu ataque, que marcou em 70% dos jogos na temporada, para surpreender.
- Provável Escalação Melbourne City: Beach; Atkinson, Ferreyra, Souprayen e Behich; Leckie, Trewin e Kuen; Kanamori, Caputo e Rahmani.
