No seu último jogo, o Panathinaikos venceu por 1-2 contra o Panetolikos (Liga Grega 2025/26). No seu último jogo, o Go Ahead Eagles perdeu por 4-2 contra o Telstar (Campeonato Holandês 2025/26).
Desfalques
Panathinaikos
- Philipp Max – Não elegível
- Facundo Pellistri – Contusão
- Ilias Sgouros – Não elegível
- Tonny Vilhena – Não elegível
- Georgios Kyriopoulos – Ruptura do ligamento cruzado
Go Ahead Eagles
- Soren Tengstedt – Lesão Desconhecida
- Pim Saathof – Não elegível
Últimos Titulares
Panathinaikos ( vs Panetolikos 2025-09-28): Alban Lafont, Davide Calabria, Erik Palmer-Brown, Sverrir Ingason, Giorgos Kyriakopoulos, Tetê, Adam Cerin, Filip Djuricic, Pedro Chirivella, Tasos Bakasetas, Karol Swiderski
Go Ahead Eagles ( vs Telstar 2025-09-28): Jari De Busser, Mats Deijl, Gerrit Nauber, Joris Kramer, Aske Adelgaard, Melle Meulensteen, Evert Linthorst, Oscar Pettersson, Kenzo Goudmijn, Mathis Suray, Milan Smit
Sabia que…by oGol
EQUIPES
- Fora de casa, o Go Ahead Eagles vem de cinco jogos consecutivos marcando gols.
- O Go Ahead Eagles vem de dois jogos consecutivos sem ganhar.
- O Go Ahead Eagles vem de duas derrotas consecutivas.
- Em casa, o Panathinaikos vem de quatro jogos consecutivos marcando gols.
- Em casa, o Panathinaikos vem de seis jogos consecutivos sem perder.
- O Panathinaikos conta atualmente com uma derrota nos últimos 11 jogos.
- O Panathinaikos vem de seis jogos consecutivos marcando gols.
- O Panathinaikos vem de três jogos consecutivos sofrendo gols.
- O Panathinaikos vem de quatro jogos consecutivos sem perder.
- O Panathinaikos vem de duas vitórias consecutivas.
CONFRONTOS
- Panathinaikos e Go Ahead Eagles já se enfrentaram zero vezes, não há vantagem entre o Panathinaikos e o Go Ahead Eagles: zero vitórias para cada uma das equipes em zero jogos.
- Na Liga Europa, as duas equipes se enfrentam pela primeira vez