Os socorristas do Samu foram mobilizados na noite desta terça-feira (5) para atender uma vítima de queda de moto no Bairro São Cristóvão, em Cascavel.
Segundo informações, o piloto, de aproximadamente 40 anos, seguia pela Rua Minas Gerais, quando para evitar uma colisão contra um carro, sofreu a queda na esquina com a Rua Hermes Vessaro.
Quando a reportagem chegou, a moto já havia sido removida do cruzamento. Uma equipe da Transitar esteve no local para sinalizar a via.
O motociclista apresentava suspeita de fratura no braço e foi encaminhado à unidade hospitalar para ser reavaliado.