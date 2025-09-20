A partir desta segunda-feira (22), os dias estarão mais floridos e ensolarados com a chegada da primavera. Porém, com ela, se tornam mais frequentes as alergias sazonais, muitas vezes ocasionadas por pólens e flores.
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa), crises respiratórias, coceira e espirros são sintomas comuns nesta época do ano, principalmente em crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas, como asma, rinite e sinusite. Para evitar o agravamento das alergias, a secretaria reforça alguns cuidados, como:
- Manter os ambientes limpos, evitando usar vassouras;
- Utilizar panos úmidos para limpar as superfícies;
- Evitar tapetes, cortinas e bichos de pelúcia em excesso;
- Manter os ambientes secos e bem ventilados;
- Lavar as roupas de cama semanalmente;
- Evitar os gatilhos quando possível (pó, poeira, pelos, mofo, pólen, perfumes);
- Fortalecer o sistema imunológico, bebendo água, dormindo bem, mantendo uma alimentação equilibrada e praticando exercícios físicos com regularidade).
Conforme a secretária, no Sistema Público de Saúde (SUS) do Paraná o tratamento pode ser iniciado na Atenção Primária, nas Unidades Básicas de Saúde dos municípios. Após a primeira avaliação, o usuário pode ser encaminhado, se for necessário, para a Atenção Especializada, para atendimento com um especialista, como, por exemplo, alergologista, pneumologista ou dermatologista.
Segundo o secretário estadual de Saúde, Beto Preto, o SUS está preparado para atender a população durante este período. “Nosso compromisso é garantir que cada cidadão do Paraná tenha acesso ao cuidado adequado, prevenindo complicações e promovendo qualidade de vida”, afirma.
Cuidado redobrado
Dados do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (Sisab), do Ministério da Saúde, mostram que, entre janeiro e julho deste ano, foram realizados 45.972 atendimentos no Paraná relacionados a alergias ou reações alérgicas. No mesmo período de 2024, esse número foi de 48.295 atendimentos, totalizando 82.362 em todo o ano.
Os sintomas de alergias respiratórias muitas vezes são confundidos com resfriados ou até pneumonias. Melissa Erdmann, médica pediatra e infectologista do Hospital Infantil Waldemar Monastier (HIWM), em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), explica a diferenaça entre eles.
+ Leia também: Primavera em Curitiba terá temperaturas altas, mas previsão de tempestades
Segundo ela, resfriados geralmente são acompanhados de coriza, tosse leve e febre baixa. A asma costuma dar chiado recorrente, tosse seca e dificuldade para respirar, principalmente à noite, enquanto os quadros de pneumonia apresentam febre alta, tosse persistente e respiração acelerada e cansada.
Conforme explica Melissa, nas crianças estes quadros são comuns nesta época do ano e merecem atenção especial por parte dos pais e cuidadores.
“O mais importante é observar a evolução dos sintomas. Se houver piora progressiva, febre persistente ou sinais de dificuldade respiratória, não hesite em procurar atendimento médico”, diz Melissa.
