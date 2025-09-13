Paysandu e América-MG se enfrentam neste sábado (13), às 16h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pela 26ª rodada da Série B. O duelo é direto contra o rebaixamento e pode mexer nas últimas posições da tabela.
Lanterna da competição, o Paysandu tenta encerrar a sequência negativa após a derrota em casa para o Volta Redonda. A troca no comando técnico trouxe Márcio Fernandes para substituir Claudinei Oliveira, e o novo treinador já estreia pressionado para conquistar pontos diante da torcida.
O América-MG soma 26 pontos e abre o Z-4. Depois de vencer o Avaí e encerrar um jejum de vitórias, o time mineiro empatou com o Operário e perdeu a chance de deixar a zona da degola. Para sair do rebaixamento nesta rodada, precisa vencer e ainda torcer por tropeços de Botafogo-SP ou Athletic.
PAYSANDU X AMÉRICA-MG: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA SÉRIE B
- Data: 13/09/2025 (sábado)
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Mangueirão, em Belém
ONDE ASSISTIR A PAYSANDU X AMÉRICA-MG
- RedeTV! (TV aberta)
- ESPN (TV fechada)
- Disney+ (streaming)
- Desimpedidos (YouTube)
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PAYSANDU
PAYSANDU: Gabriel Mesquita; Edilson, Thalisson, Thiago Heleno e Bryan borges; André Lima; Martínez e Marlon; Maurício Garcez, Diogo Oliveira e Rossi. Técnico: Márcio Fernandes
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO AMÉRICA-MG
AMÉRICA-MG: Gustavo; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Kauã Diniz, Elizari e Felipe Amaral; Stênio, Arthur Sousa, Willian Bigode. Técnico: Alberto Valentim
ÚLTIMOS RESULTADOS DE PAYSANDU E AMÉRICA-MG
- 05/09 – Paysandu 1 x 2 Volta Redonda – Série B
- 07/09 – América-MG 1 x 1 Operário – Série B