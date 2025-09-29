Lunedì è tempo di quarti di finale in Cina: Jannik sfiderà Marozsan lunedì alle 9 circa, Lorenzo se la vedrà con Tien non prima delle 13
Lunedì 29 settembre sarà tempo di quarti finale all’Atp 500 di Pechino, prestigioso torneo asiatico che due anni fa segnò l’inizio della definitiva ascesa di Jannik Sinner verso il tennis che conta. E che, nella giornata dedicata ai quarti di finale, vedrà nuovamente il n.2 al mondo come protagonista principale. L’azzurro, finalista uscente, sfiderà Fabian Marozsan come secondo match a partire dalle 13 locali sul Campo Centrale del torneo, dopo de Minaur-Mensik. Ciò vuol dire che Jannik scenderà in campo non prima delle 9 italiane. Non sarà però l’unico azzurro impegnato, visto che nei quarti c’è anche Lorenzo Musetti. Il carrarino affronterà Learner Tien come ultimo match sul Lotus, secondo campo per importanza, non prima delle 13 italiane.