Uma pesquisa realizada pelo Paraná Pesquisas, divulgada nesta quarta-feira 9, mostra que Lula (PT) lidera a disputa pela Presidência da República em 2026 entre os eleitores de Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do Brasil — atrás apenas de São Paulo.
O instituto fez 1.505 entrevistas pessoais com eleitores em 68 municípios de Minas entre os dias 1 e 5 de outubro de 2025. O grau de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,6 pontos para mais ou para menos.
Confira os resultados
Cenário 1 – Espontâneo
- Não sabe/não opinou: 53,2%
- Ninguém/Branco/Nulo: 5,7%
- Lula (PT): 19,5%
- Jair Bolsonaro (PL): 15,1%
- Romeu Zema (Novo): 2,7%
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 2,1%
- Renan Santos (Missão): 0,3%
- Michelle Bolsonaro (PL): 0,2%
- Aécio Neves (PSDB): 0,1%
- Ronaldo Caiado (União): 0,1%
- Outros nomes citados: 0,8%
Cenário 2 – Estimulado
- Não sabe/não opinou: 4,8%
- Ninguém/Branco/Nulo: 6%
- Lula (PT): 36,5%
- Jair Bolsonaro (PL): 31,5%
- Romeu Zema (Novo): 14,9%
- Ratinho Júnior (PSD): 3,7%
- Ronaldo Caiado (União): 2,1%
- Renan Santos (Missão): 0,5%
Cenário 3 – Estimulado
- Não sabe/não opinou: 6,6%
- Ninguém/Branco/Nulo: 7,9%
- Lula (PT): 36,6%
- Romeu Zema (Novo): 24,1%
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 17,9%
- Ratinho Júnior (PSD): 4%
- Ronaldo Caiado (União): 2,3%
- Renan Santos (Missão): 0,7%
Cenários do 2º turno – Estimulado
Lula x Tarcísio de Freitas
- Não sabe/não opinou: 6,6%
- Ninguém/Branco/Nulo: 9%
- Lula (PT): 42,7%
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 41,6%
Lula x Romeu Zema
- Não sabe/não opinou: 5,6%
- Ninguém/Branco/Nulo: 7,5%
- Romeu Zema (Novo): 47,7%
- Lula (PT): 39,2%