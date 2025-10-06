Os participantes terão carteira assinada, salário mínimo integral, vale-transporte, 13º, férias e FGTS
A Petrobras lançou processo seletivo para 700 vagas de jovem aprendiz em 14 unidades federativas, incluindo Mato Grosso do Sul, onde as oportunidades são para Três Lagoas. As inscrições gratuitas acontecem entre 6 e 12 de outubro, com programa de 21 meses em parceria com o Senai. O processo inclui cotas para grupos específicos: 30% para negros, indígenas e quilombolas; 20% para pessoas com deficiência; e outras porcentagens para grupos vulneráveis. Os selecionados receberão salário mínimo integral, benefícios e jornada de 4 horas diárias, podendo escolher entre 30 cursos diferentes.
O programa terá duração de 21 meses e será desenvolvido em parceria com o Senai, que ministrará 30 cursos — 18 de aprendizagem básica e 12 técnicos — distribuídos em 39 turmas pelo país.
Nesta edição, a estatal reforça a política de diversidade e inclusão. Há cotas específicas: 30% das vagas para pessoas negras, indígenas e quilombolas; 20% para pessoas com deficiência; 15% para egressos de trabalho infantil ou análogo à escravidão; e 10% para adolescentes em acolhimento institucional ou cumprimento de medida socioeducativa.
O modelo de pontuação da seleção também leva em conta situações de vulnerabilidade e risco social, buscando ampliar o acesso de quem enfrenta maiores dificuldades de inserção no mercado.
Cursos e benefícios – Entre os cursos disponíveis estão assistente administrativo, eletricista industrial, mecânico de manutenção, instrumentação, soldador, assistente de logística, desenvolvedor de sistemas, petroquímica e sistemas de energia renovável.
A jornada será de 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira. Os participantes terão carteira assinada, salário mínimo integral, vale-transporte, 13º salário, férias, FGTS e possibilidade de adesão a plano de previdência complementar e ao programa de atividade física da companhia.
Quem pode participar – Podem inscrever-se jovens de 14 a 21 anos e 7 meses. Não há limite de idade para pessoas com deficiência. Os candidatos que ainda cursam o Ensino Médio devem comprovar matrícula e frequência escolar, com aulas em turno diferente do curso de aprendizagem.
Mais detalhes sobre o edital e as cidades participantes estão disponíveis no site da Petrobras: petrobras.com.br/quem-somos/jovem-aprendiz.
