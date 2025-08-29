O radar corporativo desta quinta-feira (28) traz a indicação de Marcelo Pogliese para vaga no conselho de administração da Petrobras (PETR4). Além disso, a Motiva (MOTV3) anuncia novo Diretor Vice-Presidente de Negócios.
A Oi adia balanço e propõe grupamento de ações na proporção 25:1.
TCU vê falha em cálculo de antecipação de recebíveis da desestatização da Eletrobras.
Grupo Toky (TOKY3) registra prejuízo líquido de R$ 55,7 milhões no 2º trimestre.
Confira mais destaques:
Petrobras (PETR4)
O Ministério das Minas e Energia indicou Marcelo Weick Pogliese para exercer a função de membro do conselho de administração da Petrobras, disse a companhia em comunicado ao mercado enviado na noite de quarta-feira.
A indicação será submetida aos procedimentos internos de governança corporativa, disse a empresa.
Banco do Brasil (BBAS3)
O Banco do Brasil (BBAS3) informou à CVM que a declaração da presidenta Tarciana Medeiros, “Quem tem, mantenha; quem não tem, compre”, foi feita dentro do contexto da videoconferência de resultados do 2º trimestre de 2025, na qual o banco detalhou projeções corporativas e destacou que 2025 é um ano de ajuste para retomada da rentabilidade.
O BB reforçou que as falas não tiveram intenção de influenciar decisões de investimento ou a cotação das ações, sendo baseadas em informações previamente divulgadas, com enfoque em transparência, clareza e prudência. A instituição também ressaltou seu histórico de solidez e distribuição consistente de proventos, orientando investidores a considerarem dados confiáveis e análises fundamentadas, evitando interpretações isoladas de manchetes ou redes sociais.
Oi (OIBR3), anunciou nesta quarta-feira adiamento na publicação do resultado do segundo trimestre e proposta para agrupar suas ações ordinárias e preferenciais na proporção de 25 para uma para se enquadrar às regras da B3.
Eletrobras (ELET3)
O Tribunal de Contas da União (TCU) atendeu parcialmente a uma representação que alegou possível “erro grosseiro” da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e do Ministério de Minas e Energia (MME) em cálculo de viabilidade da antecipação de recebíveis provenientes da desestatização da Eletrobras.
O TCU decidiu por dar ciência à CCEE e ao MME acerca de “falhas de imprecisão nos dados utilizados para o cálculo inicial do benefício”.
Para a Corte de Contas, cabe a adoção de providências necessárias para “prover maior robustez aos futuros estudos que fundamentarem políticas setoriais de alto impacto”.
A companhia de água e esgoto do Paraná, Sanepar (SAPR11), anunciou nesta quarta-feira que a agência reguladora do Estado publicou resolução que determina a aplicação da chamada “tarifa social”, que prevê desconto de 50% sobre a categoria residencial.
A Assaí (ASAI3) comunicou que a agência de classificação de risco de crédito Fitch Ratings reafirmou os Ratings Nacionais de Longo Prazo da Companhia de ‘AAA (bra)’, de suas segunda, quarta, oitava, nona, décima, décima primeira, décima segunda e décima terceira emissões de debêntures, bem como da primeira emissão de notas comerciais, com perspectiva revisada de negativa para estável.
A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. informou que o valor bruto final dos juros sobre capital próprio (JCP) será de R$ 0,0823288343 por ação. A atualização decorre da redução do número de ações em tesouraria, de 512.588 para 369.920, em razão da entrega de ações no âmbito do plano de remuneração dos colaboradores. As demais datas e informações sobre a distribuição de JCP permanecem inalteradas.
SLC Agrícola (SLCE3)
A SLC Agrícola protocolou junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em 27 de agosto de 2025, pedido de registro para oferta pública de certificados de recebíveis do agronegócio (CRA). A emissão será estruturada pela Opea Securitizadora S.A., com coordenadores líderes BTG Pactual Investment Banking Ltda., e coordenadores Itaú BBA e Banco Safra.
O montante inicial a ser captado é de R$ 900 milhões, podendo ser ampliado em até 25% via opção de lote adicional.
O Conselho de Administração da Motiva Infraestrutura de Mobilidade (MOTV3) aprovou a eleição de André Gustavo Salcedo Teixeira Mendes para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Negócios, responsável pela Plataforma de Trilhos, com início do mandato em 15 de setembro de 2025.
Grupo Toky (TOKY3)
O Grupo Toky (TOKY3) reportou na noite de quarta-feira prejuízo líquido atribuível aos controladores de R$ 55,7 milhões no segundo trimestre, contra um prejuízo de R$ 36,3 milhões um ano antes.
Conforme o balanço publicado pela empresa, anteriormente chamada Mobly, a receita operacional líquida expandiu para R$ 330,2 milhões no segundo trimestre de 2025 ante R$ 136,9 milhões no mesmo período de 2024, o que, segundo a companhia, “reflete a incorporação dos números da operação da Tok&Stok ao Grupo Toky.”