Com o horário mais próximo ao da corrida (9h, no horário de Brasília) os pilotos testaram os pneus médios – Antonelli anotou a melhor volta neles. Porém, não demorou até Norris superá-lo com sua segunda tentativa, passados dez minutos, quando o calouro da Mercedes rodou na curva 14. Piastri, em seguida, anotou um giro melhor que o de Norris, meio segundo mais rápido e à frente de Hamilton.
Piastri lidera 2º treino, e Bortoleto é 15º
