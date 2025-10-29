Piracicaba (SP) deve ter um dia com tempo úmido nesta quarta-feira (29). Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a cidade terá temperaturas variando entre 17°C e 32°C, com alta probabilidade de tempo úmido ao longo do dia.

Como será o tempo durante o dia em Piracicaba?

Piracicaba começa a madrugada com temperaturas agradáveis em torno de 17°C, garantindo um clima ameno nas primeiras horas do dia. Pela manhã, os termômetros registram uma leve elevação, chegando a 32°C, enquanto a tarde será mais quente, com máxima prevista de 32°C. À noite, as temperaturas se mantêm estáveis, encerrando o dia também com 17°C.

Umidade relativa do ar em Piracicaba

A umidade relativa do ar em Piracicaba deve variar ao longo do dia, com previsão de atingir 95% no pico máximo durante a manhã e cair para 40% nos períodos mais secos, geralmente à tarde.

Direção e intensidade do vento em Piracicaba

Os ventos em Piracicaba serão predominantemente fracos, soprando do oeste para o noroeste ao longo do dia. O nascer do sol está previsto para às 05h29, e o pôr do sol ocorrerá às 18h22.

Temperaturas esperadas para os próximos dias em Piracicaba

  • pancadas intensas com temperaturas entre 13°C e 19°C.
  • Sábado (01/11/2025): 17°C a 27°C, chuva localizada
  • Sexta-feira (31/10/2025): 15°C a 26°C, pancadas fortes e rápidas

Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

