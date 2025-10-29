Piracicaba (SP) deve ter um dia com tempo úmido nesta quarta-feira (29). Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a cidade terá temperaturas variando entre 17°C e 32°C, com alta probabilidade de tempo úmido ao longo do dia.
Como será o tempo durante o dia em Piracicaba?
Piracicaba começa a madrugada com temperaturas agradáveis em torno de 17°C, garantindo um clima ameno nas primeiras horas do dia. Pela manhã, os termômetros registram uma leve elevação, chegando a 32°C, enquanto a tarde será mais quente, com máxima prevista de 32°C. À noite, as temperaturas se mantêm estáveis, encerrando o dia também com 17°C.
Umidade relativa do ar em Piracicaba
A umidade relativa do ar em Piracicaba deve variar ao longo do dia, com previsão de atingir 95% no pico máximo durante a manhã e cair para 40% nos períodos mais secos, geralmente à tarde.
Direção e intensidade do vento em Piracicaba
Os ventos em Piracicaba serão predominantemente fracos, soprando do oeste para o noroeste ao longo do dia. O nascer do sol está previsto para às 05h29, e o pôr do sol ocorrerá às 18h22.
Temperaturas esperadas para os próximos dias em Piracicaba
- pancadas intensas com temperaturas entre 13°C e 19°C.
- Sábado (01/11/2025): 17°C a 27°C, chuva localizada
- Sexta-feira (31/10/2025): 15°C a 26°C, pancadas fortes e rápidas
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).