Aspirante a oficial da Polícia Militar, Rhuan Marco, conversou com a imprensa e deu detalhes de uma perseguição que terminou com a apreensão de uma grande quantidade de maconha em Cascavel.
Conforme o oficial, após receber informações da Polícia Federal, o helicóptero do BPMOA monitorava uma caminhonete suspeita que transitava pela BR-277, seguia no sentido Foz do Iguaçu a Cascavel.
Ao chegar na cidade, os policiais identificaram o veículo na rodovia e deram ordem de parada. O condutor fingiu que iria estacionar, mas acelerou a caminhonete, iniciando uma fuga que mobilizou um grande aparato da PM.
O motorista entrou no Bairro XIV de Novembro, abandonou o veículo na Rua Elio Willy Fauth, e fugiu em uma área de mata, não sendo localizado até o momento.
A caminhonete estava carregada com maconha. O aspirante estima que o entorpecente deve pesar cerca de uma tonelada. Um segundo veículo, que era utilizado como batedor, foi abandonado e apreendido pelos policiais.
A ocorrência será encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde as medidas cabíveis serão tomadas. As forças de segurança seguem realizando buscas pelos suspeitos. Denúncias devem ser repassadas pelos telefones 190, 197 e 153.