O borracheiro André Feitoza passou por um grande susto na tarde de ontem enquanto realizava o serviço de enchimento do pneu de um caminhão. O incidente ocorreu quando o pneu, repentinamente, estourou, provocando um forte estrondo. No momento do ocorrido, André estava afastado do veículo, pois havia se retirado para tirar a blusa, o que acabou evitando consequências mais graves.
Segundo relato do próprio André, o barulho foi intenso e o susto, considerável. “Graças a Deus, não terminou em tragédia”, afirmou o borracheiro, aliviado pelo desfecho do episódio.
Ele destacou ainda que, apesar de algumas críticas recebidas após o incidente, trabalha sempre com sabedoria e cautela.