Durante atendimento a uma ocorrência de desmate, nas proximidades da BR-277, próximo à PR-407, no município de Paranaguá, policiais militares ambientais do 1° Pelotão da 1ª Companhia realizaram uma apreensão significativa de entorpecentes.
A ação ocorreu em uma área de mata localizada nos fundos de uma residência, onde foram encontrados aproximadamente 133 quilos de maconha e 108 cigarros eletrônicos contendo cannabis.
No local, dois homens, ambos com 18 anos de idade e moradores da residência, foram detidos e encaminhados à Delegacia para as providências cabíveis. A operação teve início após a equipe ser acionada para averiguar um possível desmatamento, culminando na descoberta dos ilícitos durante a inspeção da área.
Os materiais apreendidos e os suspeitos permanecem à disposição das autoridades para investigação e demais procedimentos legais.