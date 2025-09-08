Na noite desta quarta-feira (3) diversas equipes da Polícia Militar foram mobilizadas em um acompanhamento tático que resultou em apreensão de drogas em Cascavel. A ação contou com apoio da Polícia Federal.
Segundo informações, o motorista de uma caminhonete Mitsubishi L200 desobedeceu uma ordem de parada na BR-277 e empreendeu fuga.
A perseguição terminou na Rua Elio Willy Fauth, no Bairro XIV de Novembro. O condutor abandonou o veículo e fugiu em meio ao matagal.
Na caminhonete os policiais identificaram uma grande quantidade de maconha. Os entorpecentes foram apreendidos. Um segundo veículo que era utilizado como batedor também foi apreendido, após ser abandonado.
As equipes seguem realizando buscas pelos motoristas. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 190, 197 e 153.