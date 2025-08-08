Na tarde de ontem (04), equipes do Grupo de Diligências Especiais (GDE) da 15ª Subdivisão Policial de Cascavel recuperaram diversos objetos furtados e efetuaram a prisão de três homens envolvidos em crimes patrimoniais na cidade.
A ação teve início após o registro de um furto ocorrido na data de ontem a uma residência localizada no bairro Parque São Paulo, onde a vítima relatou que sua casa havia sido invadida e foram levados um televisor Samsung de 40 polegadas, joias, semijoias, uma sapatilha da marca Melissa e um cartão bancário.
Durante as diligências, os policiais identificaram o autor do furto e o localizaram em uma residência no mesmo bairro. Embora o televisor já tivesse sido vendido, o indivíduo ainda estava na posse de parte das semijoias e da sapatilha da vítima, que foram prontamente reconhecidas. No local, outro homem também foi abordado e, com ele, os policiais encontraram uma caixa de som da marca JBL, a qual havia sido furtada no sábado (02) de outra residência situada no mesmo lote.
Prosseguindo com as investigações, a equipe localizou o indivíduo que havia adquirido o televisor. O aparelho foi recuperado e devolvido à vítima. O comprador, que não teve participação direta no furto, foi ouvido e liberado. Já o homem que intermediou a venda do objeto foi preso em flagrante pelo crime de receptação.
Após a análise de imagens e demais elementos de prova, os três envolvidos foram presos em flagrante, um pelo crime de furto qualificado e dois pelo delito de receptação, sendo encaminhados a cadeia publica do DEPEN, onde permanecem a disposição da justiça.
A Polícia Civil reforça seu compromisso com o combate aos crimes patrimoniais e destaca a importância da colaboração da população, que pode contribuir por meio de denúncias anônimas através do telefone 197.