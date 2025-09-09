Nesta quarta-feira (3), o Grupo de Operações de Trânsito (GOTran) da Polícia Militar do Paraná realizou uma fiscalização intensiva na Região Sul de Cascavel, com o objetivo de coibir infrações de trânsito e garantir um tráfego mais seguro para a cidade.
A operação, focada no cumprimento das normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), foi conduzida de maneira ostensiva e contou com abordagens a veículos e pedestres.
Durante a operação, foram registrados 71 autos de infração de trânsito, com destaque para diversas infrações cometidas por motoristas que desrespeitaram as leis de trânsito. Ao todo, 16 pessoas foram abordadas, e 13 veículos foram fiscalizados, incluindo 2 motocicletas que foram recolhidas por irregularidades.
Além disso, a ação resultou na regularização de 6 veículos que estavam em desacordo com as exigências legais, e na constatação de que 3 condutores estavam inabilitados para dirigir. Outro dado relevante foi o caso de 1 condutor com CNH suspensa e 2 condutores com CNH cassada, que foram autuados e encaminhados para as devidas providências.
A fiscalização também identificou 2 veículos com débitos obrigatórios, o que resultou em autuações e medidas para regularizar a situação dos mesmos.