A Polícia Militar de Mangueirinha prendeu um rapaz por volta das 22h30 de terça-feira (2), na comunidade de Stil, zona rural do município. De acordo com informações da PM, o jovem é acusado de ter incendiado a residência do próprio avô.
Segundo relatos, o idoso foi localizado em segurança. Ele informou às autoridades que o neto o agrediu antes de atear fogo na casa, que foi totalmente destruída pelas chamas.
Após a ocorrência, o suspeito foi encaminhado para a 12ª Central Regional de Flagrantes, onde serão realizados os procedimentos judiciários cabíveis.
Fonte: PP News