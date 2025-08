Polícias Federal, Civil e Militar apreendem 345 kg de maconha às margens do Rio Paraná

Uma operação conjunta envolvendo a Polícia Federal, a Polícia Civil e a Polícia Militar resultou na apreensão de 345 quilos de maconha nas margens do rio Paraná, em Foz do Iguaçu, na tarde desta segunda-feira (04).

De acordo com as informações fornecidas, a ação policial teve início após uma embarcação proveniente do Paraguai atracar no lado brasileiro do rio e descarregar volumes em terra firme. Em seguida, as equipes policiais se deslocaram até o local indicado e localizaram 14 fardos de maconha abandonados nas trilhas que conectam as margens do rio às vias de acesso da região.

A droga foi recolhida e encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu, onde foi formalizada a apreensão. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre prisões ou identificação dos responsáveis pelo entorpecente apreendido.

A ação reforça a atuação integrada das forças de segurança na repressão ao tráfico de drogas na região de fronteira.

CGN com informações de Assessoria da PF/Foz