Como (Itália) – Classificado para as quartas de final no challenger de Como desde quarta-feira, quando venceu seu segundo jogo na competição, o cearense Thiago Monteiro só voltará a jogar no sábado, uma vez que a chuva atrapalhou a programação e impediu que a rodada da última quinta-feira fosse disputada. O complemento das oitavas aconteceu apenas nesta sexta.
Atual 169º colocado na ATP, o canhoto cearense joga às 5h30 (Brasília) o croata Duje Ajdukovic, número 258 do mundo, contra quem já jogou uma vez e levou a pior, perdendo em três sets nas quartas de final do ATP 250 de Bastad, a temporada passada. Quem avançar disputará a semifinal no mesmo dia contra o argentino Juan Bautista Torres ou o italiano Jacopo Berrettini
Nos outros confrontos das quartas, o jovem norueguês de 18 anos Nicolai Kjaer é o principal cabeça de chave e enfrenta o italiano Raul Brancaccio. O vencedor pode jogar contra o alemão Henri Squire ou o croata Luka Mikrut na semifinal, deixando a final para o domingo.
Monteiro fez valer a condição de cabeça de chave 2 e superou seus dois primeiros obstáculos no saibro italiano. Na estreia, ele jogou menos de sete games e inteiros e avançou com o abandono do suíço Alexander Ritschard, por lesão no ombro, no 4/2. Em seguida, o brasileiro venceu o eslovaco Andrej Martin com parciais de 6/3 e 6/4.
Gimenez cai na segunda rodada na Polônia
O paulista Igor Gimenez foi eliminado na segunda rodada do ITF M25 de Poznan, em quadras de saibro na Polônia, superado na última quinta-feira pelo russo Alexey Vatutin, cabeça 3 do torneio, por 6/2, 4/6 e 6/2.