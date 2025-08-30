El duelo entre Sarmiento vs Central, válido por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025, se vio interrumpido abruptamente en plena noche del sábado debido a una tormenta que cayó sobre la ciudad de Junín. Las intensas e incesantes lluvias obligaron al árbitro Andrés Merlos a suspender el partido, que hasta ese momento estaba igualado 0-0.
Este inesperado parate abre un interrogante: ¿cuándo podría reanudarse este choque clave para ambos equipos?
Sarmiento vs Central: ¿Por qué se suspendió el partido en Junín?
Junín sufrió el embate de lluvias intensas que transformaron el estado del campo en insalubre. La pelota dejó de rodar de forma natural, los rebotes se volvieron impredecibles y el césped cedió ante el aguacero: apenas podía mantenerse firme.
Más allá de los milímetros acumulados debajo del campo de juego, se hizo presente la actividad eléctrica en zonas aledañas al estadio que por momentos iluminaron el cielo. Por esta razón, el árbitro Andrés Merlos, evaluando el avance del temporal y buscando preservar la integridad del juego, no tuvo más remedio que detener el partido.
¿Qué dice el pronóstico del tiempo?
El informe meteorológico no aporta buenas noticias: se espera que las lluvias continúen durante toda la noche, con creciente intensidad, y que se prolonguen hasta el domingo. Bajo estas condiciones, el drenaje del campo de juego será limitado y ponerlo en condiciones óptimas tomando el control del clima dependerá de una mejora paulatina que aún no cuenta con garantías.
¿Cuándo se reanudaría el partido entre Sarmiento vs Central?
El reglamento exige esperar un tiempo prudencial para que las lluvias cesen y el terreno se recupere de los espejos de agua. La reanudación dependerá de estos factores y será decisión de las autoridades de la Liga Profesional de Fútbol.
De no darse condiciones seguras y competitivas, la suspensión de Sarmiento vs Central podría trasladar este partido a una fecha un poco más lejana, aunque ambas instituciones tienen margen: ni Sarmiento de Junín ni Rosario Central se ven comprometidos por Copa Argentina o competencias internacionales, lo que les da flexibilidad para reprogramar sin congestiones.
¿Quién se quedará con el triunfo en Junín? ¡Puedes hacer tu jugada y ganar con este partidazo!