Bolívar afronta un partido clave por la fecha 19 de la Liga Boliviana, donde se medirá ante Guabirá en un duelo que puede marcar el rumbo de la temporada. El cuadro celeste, conocido como La Academia, se mantiene en plena pelea por el campeonato local y no puede descuidar el torneo, aunque al mismo tiempo tiene la mente puesta en la Copa Sudamericana, donde deberá enfrentar a Atlético Mineiro en un cruce decisivo por la ida.
La disyuntiva para el cuerpo técnico pasa por decidir si colocar un once titular o reservar jugadores para el choque internacional. Sin embargo, la intención es clara: seguir luchando por el torneo boliviano sin descuidar la Sudamericana.
¿Quién logrará el triunfo? ¡Es hora de jugar y ganar!
El posible equipo que parará Bolívar ante Guabirá
Según los últimos reportes, la Academia alineará un equipo competitivo para jugar ante Guabirá en la fecha 19. El entrenador Flavio Robatto no quiere regalar puntos en el campeonato y al mismo tiempo busca mantener ritmo de competencia de sus figuras, por lo que se espera un once fuerte y equilibrado.
Esta sería la posible alineación de Bolívar:
- Arquero: Lampe
- Defensores: Sagredo, Torrén, Sagredo, Freitas
- Mediocampo: Justiniano, Robson, Melgar
- Delanteros: Batallini, Cauteruccio, Cataño
Con esta formación, los celestes buscarán sumar tres puntos que le permitan seguir firme en la lucha por el título nacional y llegar con confianza al choque internacional por la Copa Sudamericana.
Detalles del partido